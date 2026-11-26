Aunque los paneles solares se ven cada vez más en tejados y grandes parques energéticos, buena parte de los componentes necesarios para producirlos sigue concentrada en China. Según la documentación presentada por Tesla, más del 90% del polisilicio de grado solar del mundo se fabrica en ese país.

¿Podrá EE.UU. competir con la producción china desde Texas?

El plan contempla comenzar las obras en 2027 y extender la construcción hasta 2030. Si se concreta, la planta empezaría a operar ese mismo año y alcanzaría los 515 trabajadores en 2032. La inversión se distribuiría principalmente entre ingeniería, construcción y adquisición de maquinaria. Unos US$1.500 millones para las obras, US$1.400 millones para equipos y otros US$183 millones para infraestructura de servicios.

Pero esta fábrica no sería un proyecto aislado. Forma parte de una estrategia mucho más amplia de Tesla para fabricar sus propios componentes solares. La compañía también impulsa Project Crystal Sun, una instalación de aproximadamente US$10.100 millones en el condado de Fort Bend, Texas, destinada a producir células y módulos solares. Ambos proyectos permitirían integrar distintas etapas de fabricación dentro de Estados Unidos.