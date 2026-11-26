El gigante oriental domina gran parte de la cadena de producción mundial de paneles solares y Elon Musk quiere cambiar esa dependencia de China. Tesla presentó un proyecto para construir una planta de US$3.100 millones en Texas que fabricaría uno de los materiales más importantes para producir esta tecnología.
Elon Musk apunta a competir con China: construirá una planta de US$3.100 millones en Texas para producir un material clave para paneles solares
La construcción de la planta de polisilicio en Texas busca reducir la dependencia de China, que domina el 90% de la producción mundial.
Se trata del polisilicio, una forma de silicio de alta pureza que se utiliza para fabricar las células solares. La instalación estaría ubicada en el condado de Nueces, cerca de Robstown, en el sur de Texas. El proyecto fue presentado ante las autoridades locales como parte de una solicitud para obtener beneficios fiscales que ayuden a financiar la inversión.
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La empresa sostiene que producir este material en Estados Unidos permitiría fortalecer su propia cadena de suministro y reducir la dependencia de proveedores extranjeros. La elección del material no es casual. El polisilicio es el punto de partida de una cadena industrial que incluye la fabricación de lingotes, obleas y células fotovoltaicas.
Aunque los paneles solares se ven cada vez más en tejados y grandes parques energéticos, buena parte de los componentes necesarios para producirlos sigue concentrada en China. Según la documentación presentada por Tesla, más del 90% del polisilicio de grado solar del mundo se fabrica en ese país.
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El plan contempla comenzar las obras en 2027 y extender la construcción hasta 2030. Si se concreta, la planta empezaría a operar ese mismo año y alcanzaría los 515 trabajadores en 2032. La inversión se distribuiría principalmente entre ingeniería, construcción y adquisición de maquinaria. Unos US$1.500 millones para las obras, US$1.400 millones para equipos y otros US$183 millones para infraestructura de servicios.
Pero esta fábrica no sería un proyecto aislado. Forma parte de una estrategia mucho más amplia de Tesla para fabricar sus propios componentes solares. La compañía también impulsa Project Crystal Sun, una instalación de aproximadamente US$10.100 millones en el condado de Fort Bend, Texas, destinada a producir células y módulos solares. Ambos proyectos permitirían integrar distintas etapas de fabricación dentro de Estados Unidos.
En pocas palabras
- Tesla invertirá: US$3.100 millones para construir una planta de polisilicio en Texas, EE.UU.
- Dependencia de China: El país asiático domina el 90% de la producción mundial de este material clave para paneles solares.
- Objetivo estratégico: Reducir la dependencia de China y fortalecer la cadena de suministro de energía solar en Estados Unidos.