Estados Unidos probará naves de SpaceX y Blue Origin para decidir cuál llevará astronautas a la Luna

La agencia espacial de Estados Unidos (NASA) confirmó que probará sin tripulación el módulo de aterrizaje de SpaceX a finales de 2027 y el de Blue Origin en 2028, retrasando lo máximo posible la decisión sobre cuál de las dos plataformas será la encargada de concretar el alunizaje tripulado en la misión Artemis IV.
La competencia de Estados Unidos por el regreso a la Luna
Según informa EFE, ambas compañías sostienen sus preparativos para llevar astronautas a la superficie lunar en la segunda mitad de 2028, configurando una carrera directa entre los desarrollos privados del sector aeroespacial.
El plan contempla que, de manera previa en el verano de 2027, la misión Artemis III pase 14 días en órbita terrestre realizando ensayos de acoplamiento de la cápsula Orión con los prototipos de ambas compañías.
Las estrategias de SpaceX y Blue Origin para llegar al suelo lunar
Las arquitecturas de vuelo presentadas por las empresas en el Centro Espacial Kennedy muestran enfoques tecnológicos diferenciados:
- La propuesta de SpaceX: la firma de Elon Musk plantea que su nave Starship se acople a la cápsula Orión en la órbita terrestre para luego impulsarla hacia una órbita lunar baja, donde ejecutará el descenso con tripulación a la Luna.
- El sistema de Blue Origin: la firma fundada por Jeff Bezos utilizará tres naves en función de remolcadores para trasladar su módulo tripulado Blue Moon a una órbita polar lunar, donde recogerá a los astronautas procedentes de la cápsula Orión.
- Misiones de carga previas: se enviarán módulos no tripulados a la superficie para analizar el comportamiento técnico ante las exigentes condiciones del terreno lunar.
La NASA toma el control técnico de los proyectos
Ante el ajustado cronograma presentado para la misión en la Luna, el administrador de la agencia en Estados Unidos, Jared Isaacman, enfatizó que la institución recuperará la capacidad interna para diseñar, construir y supervisar sus propios equipos de ingeniería en lugar de externalizar por completo la resolución de problemas.
La agencia ya cuenta con personal técnico instalado de forma permanente en las fábricas de SpaceX y Blue Origin para intervenir directamente ante eventuales demoras en los calendarios.
Muestra de esta reestructuración fue el rediseño interno de las conexiones de hidrógeno del cohete SLS, resuelto por equipos de la agencia en menos de cinco meses y por un costo sustancialmente menor al estimado por proveedores externos.
En pocas palabras
- NASA probará naves de SpaceX y Blue Origin sin tripulación en 2027 y 2028, respectivamente, para la misión Artemis IV.
- Se realizarán ensayos de acoplamiento con la cápsula Orión en órbita terrestre en el verano de 2027.
- La NASA busca recuperar el control técnico interno de los proyectos de alunizaje tripulado.