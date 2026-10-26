Estados Unidos probará naves de SpaceX y Blue Origin para decidir cuál llevará astronautas a la Luna

Banderas con el logo de SpaceX. EFE/EPA/Michael Gonzalez

Las estrategias de SpaceX y Blue Origin para llegar al suelo lunar

Las arquitecturas de vuelo presentadas por las empresas en el Centro Espacial Kennedy muestran enfoques tecnológicos diferenciados:

La propuesta de SpaceX: la firma de Elon Musk plantea que su nave Starship se acople a la cápsula Orión en la órbita terrestre para luego impulsarla hacia una órbita lunar baja, donde ejecutará el descenso con tripulación a la Luna .

la firma de Elon Musk plantea que su nave Starship se acople a la cápsula Orión en la órbita terrestre para luego impulsarla hacia una órbita lunar baja, donde ejecutará el descenso con tripulación a la . El sistema de Blue Origin: la firma fundada por Jeff Bezos utilizará tres naves en función de remolcadores para trasladar su módulo tripulado Blue Moon a una órbita polar lunar, donde recogerá a los astronautas procedentes de la cápsula Orión.

la firma fundada por Jeff Bezos utilizará tres naves en función de remolcadores para trasladar su módulo tripulado Blue Moon a una órbita polar lunar, donde recogerá a los astronautas procedentes de la cápsula Orión. Misiones de carga previas: se enviarán módulos no tripulados a la superficie para analizar el comportamiento técnico ante las exigentes condiciones del terreno lunar.

La NASA toma el control técnico de los proyectos

Ante el ajustado cronograma presentado para la misión en la Luna, el administrador de la agencia en Estados Unidos, Jared Isaacman, enfatizó que la institución recuperará la capacidad interna para diseñar, construir y supervisar sus propios equipos de ingeniería en lugar de externalizar por completo la resolución de problemas.

La agencia ya cuenta con personal técnico instalado de forma permanente en las fábricas de SpaceX y Blue Origin para intervenir directamente ante eventuales demoras en los calendarios.

Muestra de esta reestructuración fue el rediseño interno de las conexiones de hidrógeno del cohete SLS, resuelto por equipos de la agencia en menos de cinco meses y por un costo sustancialmente menor al estimado por proveedores externos.