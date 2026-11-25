¿Cuándo abren las pistas en Jackson Hole?

El comienzo contrasta con el de la temporada pasada. En 2025, Jackson Hole había previsto abrir el 28 de noviembre, pero las condiciones meteorológicas obligaron a retrasar el inicio hasta el 4 de diciembre. Esta vez, el complejo llegará a la fecha prevista con nieve suficiente para poner en marcha sus primeras instalaciones.

La superficie habilitada crecerá a medida que mejoren las condiciones de nieve. Entre las próximas incorporaciones previstas se encuentran el medio de elevación Teton y la pista Crags, aunque su apertura dependerá de las precipitaciones y del estado del terreno.

Jackson Hole recibe un promedio anual de 11.63 metros de nieve y cuenta con unas 1.012 hectáreas de terreno esquiable, además de un desnivel de 1.261 metros. Los pronósticos anticipan nuevas nevadas en la región de los Tetons, que podrían acelerar la habilitación de otros sectores.

Paseos en teleférico y una nueva propuesta gastronómica

La actividad comenzará también para quienes visiten la montaña sin intención de esquiar. Desde el viernes, el Aerial Tram ofrecerá paseos panorámicos hasta la cumbre. Durante esta primera etapa, los ascensos estarán disponibles los viernes, sábados y domingos, de 10 a 14, hasta el 25 de diciembre.

Los tickets costarán US$60 si se compran por internet. El complejo prevé ampliar los días de funcionamiento a medida que avance la temporada.

En la cumbre, Corbet’s Cabin volverá a servir sus tradicionales waffles a 3.185 metros de altura. En la base, la principal novedad será No Name Cafe, un nuevo local en Bridger Center que ofrecerá café y bagels por la mañana, y pizza y helados durante el après-ski.

Reservas y beneficios para los esquiadores

Jackson Hole mantendrá un límite diario en la venta de pases para controlar la cantidad de visitantes. Por ese motivo, las entradas para las jornadas de mayor demanda podrían agotarse antes de la fecha. Los titulares de Ikon Pass y Mountain Collective también deberán reservar con anticipación para acceder a la montaña.

El complejo incorporará, además, una nueva plataforma de venta y gestión de entradas llamada SnowCloud. Quienes hayan realizado su última compra antes de esta temporada tendrán que registrarse nuevamente. Los titulares de pases de temporada deberán crear una cuenta, cargar una fotografía actualizada y completar un formulario de responsabilidad antes de retirar sus credenciales.

Entre los beneficios para los visitantes se destaca una promoción para quienes lleguen en avión: con una tarjeta de embarque fechada el mismo día del arribo, podrán acceder a un pase gratuito para esquiar durante esa tarde. La propuesta estará vigente desde el 27 de noviembre hasta el cierre de la temporada, con excepciones para determinados feriados y jornadas sin disponibilidad.

El aeropuerto de Jackson Hole cuenta con vuelos directos desde 14 grandes ciudades. Una de las novedades será una conexión de United Airlines desde Boston, que operará los sábados entre el 13 de febrero y el 20 de marzo de 2027. El trayecto entre el aeropuerto y Teton Village demanda menos de 30 minutos en auto.

Descuentos y competencias durante el invierno

El calendario de diciembre incluirá promociones para distintos públicos. El 4 de diciembre volverá Ski in Jeans, una jornada con pases diarios a US$35. También habrá un ticket de tres días, válido del 4 al 6 de diciembre, por US$199.

Entre el 11 y el 13 de diciembre se realizará Kids on Snow, durante el cual los menores de 12 años podrán esquiar gratis si están acompañados por un adulto que haya comprado su pase. Más adelante, WinterFest ocupará las fiestas de fin de año, del 21 de diciembre al 3 de enero, con actividades familiares, la llegada de Papá Noel en el Aerial Tram durante la Nochebuena y fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo.

¿Habrá competencias de esquí y snowboard en Estados Unidos?

En el calendario deportivo sobresalen dos competencias. La primera será el Monster Energy Deep Snow Classic, un nuevo certamen de snowboard que reunirá a 24 deportistas en Dick’s Ditch. Organizado por el campeón olímpico Sage Kotsenburg, tendrá una ventana de realización entre el 20 de febrero y el 6 de marzo, sujeta a las condiciones meteorológicas.

También regresará Kings & Queens of Corbet’s, que festejará su novena edición entre el 6 y el 13 de febrero. La competencia reunirá a especialistas del esquí y el snowboard en Corbet’s Couloir, uno de los sectores más reconocidos de Jackson Hole. Se podrá seguir en directo y sin costo a través del sitio web del centro y su canal de YouTube.