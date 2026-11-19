Más nieve en camino para la Sierra Nevada

Después de una breve pausa durante el martes, una nueva tormenta comenzará a ingresar en el norte de la Sierra Nevada durante la mañana del miércoles y mantendrá las nevadas hasta el jueves. El sistema estará acompañado por temperaturas bajas y una cota de nieve favorable para las zonas de montaña.

Las estimaciones meteorológicas anticipan entre 76 y 107 centímetros adicionales en la base de Palisades Tahoe y entre 107 y 137 centímetros en los sectores más elevados para el viernes por la mañana. Estas cantidades se sumarían a la nieve acumulada durante los primeros días de la semana.

El viento será uno de los factores a seguir. Durante el miércoles, las ráfagas en las zonas de cumbre podrían superar los 110 kilómetros por hora, con episodios de nieve transportada por el viento y visibilidad reducida. Las condiciones mejorarían gradualmente el jueves.

Para el fin de semana se espera una nueva pausa, aunque otra perturbación podría dejar precipitaciones entre la noche del sábado y el domingo. De acuerdo con las previsiones, este sistema aportaría entre 8 y 18 centímetros en la base y entre 13 y 28 centímetros en las zonas más altas.

Si se cumplen los pronósticos, Palisades Tahoe podría superar los 1,5 metros de nieve acumulada durante la tercera semana de noviembre, en lo que sería uno de sus mejores comienzos de temporada desde 2010.

¿Será un buen año para el esquí en California?

Las primeras nevadas representan una buena noticia para los centros de esquí del oeste de Estados Unidos, que vienen de atravesar un invierno complicado. Palisades Tahoe suele recibir alrededor de 10 metros de nieve por temporada, pero durante 2025/26 acumuló aproximadamente 9,2 metros en su estación de medición ubicada a 2438 metros de altura.

El panorama para las próximas semanas es alentador. Los modelos meteorológicos muestran posibilidades de nuevas tormentas sobre la Sierra Nevada durante la última semana de noviembre y anticipan que el patrón de inestabilidad podría continuar durante diciembre, aunque todavía existe incertidumbre sobre la intensidad y la trayectoria de los próximos sistemas.

Palisades Tahoe no es el único centro de California que ya comenzó a recibir esquiadores. Mammoth Mountain también está abierto, mientras que Mt. Rose cuenta con algunos sectores habilitados. En el sur del estado, Snow Summit y Bear Mountain todavía permanecen cerrados para la práctica del esquí.

Con una apertura anticipada y nuevas nevadas en el horizonte, California empieza a mostrar señales de una temporada prometedora, después de un invierno que dejó gusto a poco entre los esquiadores.