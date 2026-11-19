El dominio histórico de Shiffrin

La ausencia de Mikaela Shiffrin, dominadora de la disciplina, abrió el camino en Levi. Junto a Petra Vlhova, Shiffrin había marcado el ritmo en la estación finlandesa durante las últimas 12 temporadas. Aicher rompió esa hegemonía, convirtiéndose en la primera ganadora distinta en ese período.

Lara Colturi demostró una vez más su potencial al alcanzar el segundo puesto en Levi. La joven de 19 años, que representa a Albania, consiguió su noveno podio en la Copa del Mundo.

Este resultado reafirma su buen inicio de temporada. Tras un tercer puesto en el gigante de Sölden, Colturi volvió a subir al podio, aunque no pudo retener la ventaja ante la sólida actuación de Aicher en la manga final.

La austríaca Katharina Truppe completó el podio tras una notable remontada. Quinta en la primera manga, marcó el mejor tiempo en la segunda para ascender al tercer puesto. Este podio representa un hito especial para la esquiadora de 30 años, ya que vuelve a estar entre las tres mejores de una prueba individual siete años después de su primer podio, también en Levi.

El regreso de Vlhova y otras actuaciones destacadas en la competencia

La jornada también contó con la destacada actuación de la croata Zrinka Ljutic, quien finalizó cuarta y mostró una señal de recuperación tras una temporada anterior irregular.

La australiana Madison Hoffman sorprendió al terminar octava, logrando el mejor resultado de su carrera en la Copa del Mundo. También destacaron las francesas Marion Chevrier y Marie Lamure, sexta y séptima respectivamente, con sus mejores actuaciones en el circuito.

La competencia marcó el regreso de Petra Vlhova al slalom de la Copa del Mundo después de casi dos años. La eslovaca, seis veces ganadora en Levi, completó ambas mangas y finalizó en la 16ª posición, en una nueva etapa de su recuperación tras una larga ausencia por lesión.

La próxima prueba de slalom femenino se llevará a cabo en Gurgl, Austria. Aicher llegará con el impulso de su reciente victoria, mientras que la ausencia de Shiffrin en Levi deja abierta la incógnita sobre el desarrollo de la temporada, aunque la estadounidense se mantiene como una figura central de la disciplina.

La neerlandesa Lara Colturi, quien finalizó segunda, continúa demostrando un gran nivel y se consolida como una de las principales contendientes en la Copa del Mundo de esquí. Su actuación en Levi reafirma su potencial.