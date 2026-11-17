El resultado también tuvo un valor especial: se convirtió en el primer esquiador masculino en defender un título de slalom de la Copa del Mundo en Levi, después de repetir el triunfo conseguido en la temporada anterior.

Con 200 puntos en su haber, el brasileño también se ubica en lo más alto de la clasificación general de la Copa del Mundo. El objetivo será aprovechar este gran arranque para conseguir una diferencia antes de que los especialistas en velocidad, entre ellos el suizo Marco Odermatt, comiencen su participación en Norteamérica en diciembre.

La próxima cita será el domingo 22 de noviembre, en Gurgl, Austria, donde Braathen buscará prolongar su racha ganadora.

¿Quiénes acompañaron a Braathen en el podio en Finlandia?

La lucha por los otros lugares del podio también dejó actuaciones destacadas. Noël volvió a demostrar su afinidad con la pista finlandesa y consiguió su cuarto podio consecutivo en Levi. Sus últimos resultados en esta competencia fueron segundo, segundo, primero y segundo.

Meillard, por su parte, volvió a subir al podio. El suizo, que terminó segundo, tercero y cuarto en las últimas tres clasificaciones generales de la Copa del Mundo, sumó su segundo podio en las dos primeras carreras de la temporada y volvió a posicionarse entre los candidatos.

Sorpresas en la competencia de esquí

La competencia también tuvo varios protagonistas fuera del podio. El italiano Alex Vinatzer fue uno de los destacados de la segunda manga: después de terminar 23º en la primera bajada, consiguió el mejor tiempo de esa instancia y escaló hasta el quinto puesto de la clasificación final.

El sueco Fabian Ax Swartz terminó cuarto, mientras que el austríaco Joshua Sturm estuvo cerca de conseguir su primer podio en la Copa del Mundo. Después de finalizar tercero en la primera manga, sufrió una caída en la segunda y quedó fuera de competencia.

Suecia también tuvo motivos para festejar. William Hansson había conseguido el quinto mejor tiempo en la primera bajada, mientras que Gustav Wissting, con apenas 21 años y el dorsal 82, logró meterse entre los mejores 17 después de largar desde muy atrás.

El noruego Atle Lie McGrath, vigente ganador del Globo de Cristal de slalom, terminó octavo.

Con dos victorias en sus dos primeras presentaciones, Braathen ya marcó el ritmo de la temporada. El brasileño combina velocidad, confianza y regularidad, y ahora tendrá una nueva oportunidad en Gurgl para ratificar que su gran comienzo es mucho más que una buena racha.