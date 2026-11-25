A esto se suma el acceso directo a las pistas mediante el formato ski in/ski out, una característica que permite salir del resort directamente hacia las áreas de esquí y aprovechar al máximo cada jornada en la montaña.

La oferta contempla alternativas tanto para esquiadores experimentados como para quienes recién comienzan a practicar deportes de invierno. También incluye actividades para toda la familia, otro de los aspectos centrales de la propuesta.

Black Friday más allá de la nieve

La campaña también contempla descuentos de hasta el 45% en una selección de resorts de playa y destinos internacionales.

Entre las opciones de Brasil aparecen Rio das Pedras y Trancoso, dos de los complejos más emblemáticos de la cadena en ese país. En el Caribe, la promoción alcanza a Punta Cana y Miches, en República Dominicana; Cancún, en México, y Turks & Caicos.

También se incluyen destinos más lejanos, como Sudáfrica, Maldivas, Seychelles, Phuket y Marruecos, además de diferentes propuestas en Europa y los itinerarios del velero de lujo Club Med 2, que recorre distintos puertos y costas del Mediterráneo y el Caribe.

La promoción estará disponible durante una semana, del 23 al 30 de noviembre de 2026. Los interesados podrán consultar los destinos incluidos y las condiciones de reserva a través de agencias de viajes, en el 0810-112-2633 o en el sitio oficial de Club Med Argentina.