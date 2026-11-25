Los argentinos que ya están pensando en sus próximas vacaciones de invierno en el hemisferio norte tendrán una nueva oportunidad para organizar su viaje con beneficios especiales. Club Med anunció una nueva edición de su Black Friday, con descuentos de hasta el 20% en todos sus resorts de nieve para la temporada 2026/2027.
Black Friday: Club Med anticipa la temporada 2026/27
La promoción ofrece hasta un 20% de descuento en todos los resorts de nieve de los Alpes europeos, Japón y Canadá para viajes durante la temporada de esquí 2026/27
La promoción estará disponible entre el 23 y el 30 de noviembre de 2026 y alcanza a los complejos de montaña que la compañía tiene en los Alpes europeos, Japón y Canadá. La propuesta permite anticipar la planificación de un viaje de esquí y acceder a algunos de los destinos más reconocidos del mundo con tarifas promocionales.
Uno de los principales atractivos es el concepto Ski All Inclusive, que reúne en una misma propuesta varios de los servicios necesarios para disfrutar de unas vacaciones en la montaña. La modalidad incluye alojamiento, gastronomía gourmet, open bar, pases de esquí y snowboard, además de clases grupales para todos los niveles.
A esto se suma el acceso directo a las pistas mediante el formato ski in/ski out, una característica que permite salir del resort directamente hacia las áreas de esquí y aprovechar al máximo cada jornada en la montaña.
La oferta contempla alternativas tanto para esquiadores experimentados como para quienes recién comienzan a practicar deportes de invierno. También incluye actividades para toda la familia, otro de los aspectos centrales de la propuesta.
Black Friday más allá de la nieve
La campaña también contempla descuentos de hasta el 45% en una selección de resorts de playa y destinos internacionales.
Entre las opciones de Brasil aparecen Rio das Pedras y Trancoso, dos de los complejos más emblemáticos de la cadena en ese país. En el Caribe, la promoción alcanza a Punta Cana y Miches, en República Dominicana; Cancún, en México, y Turks & Caicos.
También se incluyen destinos más lejanos, como Sudáfrica, Maldivas, Seychelles, Phuket y Marruecos, además de diferentes propuestas en Europa y los itinerarios del velero de lujo Club Med 2, que recorre distintos puertos y costas del Mediterráneo y el Caribe.
La promoción estará disponible durante una semana, del 23 al 30 de noviembre de 2026. Los interesados podrán consultar los destinos incluidos y las condiciones de reserva a través de agencias de viajes, en el 0810-112-2633 o en el sitio oficial de Club Med Argentina.
En pocas palabras
- Black Friday: Club Med ofrece descuentos de hasta 20% en resorts de nieve para la temporada 2026/27.
- Destinos y Beneficios: La promoción incluye Alpes europeos, Japón y Canadá con concepto Ski All Inclusive.
- Otras Ofertas: También hay descuentos de hasta 45% en resorts de playa y destinos internacionales.