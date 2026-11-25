La modificación apunta a premiar la regularidad y darle mayor importancia a la elección de los trucos. También busca aumentar la tensión de las finales y permitir la participación de más deportistas al reducir la cantidad de saltos por competidor.

Otra de las novedades estará en el orden de salida del último intento. El líder de la clasificación provisional ya no será el último en saltar: ocupará el tercer turno desde el final, mientras que el segundo clasificado saldrá penúltimo y el tercero tendrá el último intento.

El objetivo es evitar que el mejor ubicado pueda conocer el resultado de todos sus rivales antes de realizar su última presentación. Así, la definición mantendrá la incertidumbre hasta los últimos saltos.

Innsbruck, el punto de partida de la temporada

El estadio Bergisel será el escenario de apertura de la temporada, del 26 al 28 de noviembre. La sede austríaca tiene un lugar destacado en la historia del Big Air, especialmente por las competencias de Air + Style que se disputaron allí durante las décadas de 1990 y 2000.

La edición de este año marcará el regreso de una competencia urbana de Big Air a Innsbruck después de una década y será la primera vez que la ciudad reciba una prueba de Copa del Mundo de esta modalidad.

Después de la apertura austríaca, el circuito viajará a Beijing, donde competirá del 3 al 5 de diciembre en el Shougang Park. El antiguo complejo industrial alberga una estructura permanente de Big Air y se convirtió en uno de los escenarios más reconocidos del calendario internacional.

La tercera etapa será en Kreischberg, del 7 al 9 de enero de 2027. Allí tendrá lugar la última participación de Anna Gasser en una competencia de Big Air de la Copa del Mundo. La austríaca llegará, además, como defensora del título, después de haber ganado la última prueba disputada en esa sede, durante la temporada 2024/25.

El cierre del calendario será en Tignes, Francia, del 20 al 22 de enero, con el tradicional Mountain Shaker. La estación alpina recibirá a los especialistas en una competencia que combina un gran salto en la base del centro de esquí con actividad nocturna.

Las figuras del snowboard y el esquí

En la categoría masculina de freeski, el noruego Tormod Frostad será uno de los nombres centrales después de conquistar el oro olímpico en Big Air. También estarán el estadounidense Troy Podmilsak, ganador del último Globo de Cristal, su compatriota Mac Forehand, el austríaco Matej Svancer y el noruego Birk Ruud, campeón olímpico en Beijing 2022.

En la categoría masculina, el noruego Tormod Frostad será uno de los nombres centrales después de conquistar el oro olímpico en Big Air. También estarán el estadounidense Troy Podmilsak, ganador del último Globo de Cristal, su compatriota Mac Forehand, el austríaco Matej Svancer y el noruego Birk Ruud, campeón olímpico en Beijing 2022.

Entre los representantes italianos se destaca Miro Tabanello, que buscará consolidarse entre los mejores del circuito.

En la rama femenina del freeski, la canadiense Megan Oldham llegará como campeona olímpica, mientras que su compatriota Naomi Urness intentará defender el Globo de Cristal conseguido la temporada pasada. La suiza Mathilde Gremaud, la británica Kirsty Muir y la finlandesa Anni Karava también aparecen entre las principales candidatas. Italia tendrá a Flora Tabanelli como una de sus representantes más destacadas.

Japón busca mantener su dominio en snowboard

El snowboard tendrá un fuerte protagonismo japonés, especialmente en la categoría masculina. Kira Kimura, campeón olímpico, encabezará una delegación que también contará con Hiroto Ogiwara, Taiga Hasegawa y Yuto Miyamura.

Uno de los principales rivales será el chino Su Yiming, ganador del Globo de Cristal de Big Air masculino en la última temporada y doble medallista olímpico. El canadiense Eli Bouchard, el australiano Valentino Guseli y el italiano Ian Matteoli también buscarán meterse en la pelea por los primeros puestos.

En mujeres, Kokomo Murase será una de las grandes atracciones. La japonesa viene de conquistar el oro olímpico y completar una destacada colección de títulos, con triunfos en los Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial y los X Games.

Su compatriota Miyabi Onitsuka, ganadora del último Globo de Cristal, será una de sus principales rivales. También aparecen la neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott, doble medallista de plata olímpica, y la británica Mia Brookes, dos veces ganadora del Globo de Cristal.

Los jóvenes que buscan dar el salto en el esquí y snowboard

El inicio de un nuevo ciclo olímpico también abre oportunidades para una nueva generación de deportistas que intentará hacerse un lugar entre los mejores del mundo.

En freeski masculino, el noruego Frank Wahlstrom, el neozelandés Lucas Ball, el estadounidense Walker Woodring y el canadiense Jude Oliver son algunos de los jóvenes a seguir. Entre las mujeres se destaca la italiana Maria Gasslitter, que ya cuenta con experiencia en una final olímpica de Big Air.

En snowboard, Japón volverá a mostrar el potencial de sus categorías juveniles, con Yuto Kimura, Hakuto Kitayama e Hiromu Watanabe entre los hombres, e Imari Kato e Himari Ishii entre las mujeres.

También habrá atención sobre la belga Sky Remans, campeona mundial junior de Big Air en 2026, la estadounidense Jessica Perlmutter y la alemana Marie Kuhlmann.

Con nuevas reglas, escenarios históricos y una despedida que marcará el calendario, la Copa del Mundo de Big Air 2026/27 iniciará una temporada que promete grandes actuaciones y una renovación de protagonistas en el snowboard y el freeski.