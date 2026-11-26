Para limpiar el ambiente, dejar atrás las cargas acumuladas y favorecer la atracción de abundancia a tu casa no hay que hacer magia ni trucos raros, solo basta con saber aprovechar los beneficios de la sal y el agua. Para ello el feng shui te da las mejores recomendaciones para sacarle provecho a este ritual.
Agua con sal: cómo usarla en diciembre para que traiga abundancia y prosperidad al hogar
Llega el último mes del año y nada mejor que empezar a atraer la abundancia a tu casa con dos ingredientes comunes aprobados por el feng shui
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. En este sentido, el agua con sal tiene muchísimos beneficios que deben aprovecharse a inicio de diciembre. Para atraer la abundancia, solo depende de la ubicación que le des.
Agua con sal: cómo usarla en diciembre para que traiga abundancia y prosperidad al hogar
En este ritual tradicional, cada elemento tiene una función específica: la sal se asocia directamente con la purificación y la neutralización de la energía estancada o negativa en los ambientes, mientras que el agua representa el movimiento, la circulación constante y la renovación de las energías. El vaso transparente también aporta algo reforzando la idea de claridad, orden y armonía.
Para llevar a cabo el ritual de manera adecuada, se recomienda seguir algunos pasos ordenados. Primero, hay que limpiar la casa y retirar los objetos acumulados si los hubiera. Después, se pone sal en el vaso, se agrega agua y se ubica el recipiente sobre una superficie estable cerca de la entrada principal, hacia el interior de la casa.
La puerta de entrada es fundamental en el feng shui porque es el canal principal por donde ingresa la energía de la abundancia a la vivienda al comenzar un mes de diciembre, siendo diciembre una época muy elegida para revisar los espacios, ordenar la casa y fijar intenciones para el nuevo año.
También, es importante mantener la efectividad del ritual revisando el vaso y renovando la mezcla cada una o dos semanas. Si el agua se evapora, se ensucia o presenta residuos acumulados antes de ese plazo, se debe tirar el contenido, lavar el vaso y preparar una mezcla limpia que funcione como imán para la abundancia.
Beneficios de este ritual del feng shui
- Favorece la entrada de la abundancia al iniciar un nuevo mes.
- La sal actúa como un componente purificador.
- Elimina las energías negativas.
- El agua facilita la renovación energética y transformación dentro de la casa.
En pocas palabras
- Sal y agua: ritual de feng shui para atraer abundancia y prosperidad al hogar en diciembre.
- Propósito: la sal purifica y neutraliza energías negativas; el agua renueva y promueve la circulación energética.
- Ritual: colocar sal y agua en un vaso transparente cerca de la entrada principal y renovar cada una o dos semanas.