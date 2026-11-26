Para llevar a cabo el ritual de manera adecuada, se recomienda seguir algunos pasos ordenados. Primero, hay que limpiar la casa y retirar los objetos acumulados si los hubiera. Después, se pone sal en el vaso, se agrega agua y se ubica el recipiente sobre una superficie estable cerca de la entrada principal, hacia el interior de la casa.

La puerta de entrada es fundamental en el feng shui porque es el canal principal por donde ingresa la energía de la abundancia a la vivienda al comenzar un mes de diciembre, siendo diciembre una época muy elegida para revisar los espacios, ordenar la casa y fijar intenciones para el nuevo año.

En diciembre se debe poner un vaso con agua y sal en la entrada de la casa.

También, es importante mantener la efectividad del ritual revisando el vaso y renovando la mezcla cada una o dos semanas. Si el agua se evapora, se ensucia o presenta residuos acumulados antes de ese plazo, se debe tirar el contenido, lavar el vaso y preparar una mezcla limpia que funcione como imán para la abundancia.

Beneficios de este ritual del feng shui