Imagen significativa: madre e hijo se toman las manos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

La búsqueda continúa

La iniciativa depende de la Dirección de Derechos Humanos, integrada al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y cuenta con un equipo interdisciplinario que acompaña cada búsqueda de forma confidencial y articulada con organismos como el Registro Provincial de Adopción, el Registro Civil y hospitales.

Carlos sabía que era adoptado y contó que fue criado con mucho afecto por sus padres del corazón. Con el paso del tiempo, y especialmente tras el fallecimiento de su madre adoptiva -quien conservaba información que él aún no conocía-, reunió algunos datos iniciales y decidió iniciar el camino para reconstruir su historia.

Según detalló el Gobierno, tras contactar al programa a partir de un anuncio en redes sociales y avanzar con el acceso a su expediente judicial, Carlos no solo encontró a su madre biológica, sino que también se enteró de que tiene 7 hermanos.

Carlos destacó la celeridad y el acompañamiento recibido: "La verdad es que todo se dio mucho más rápido de lo que esperaba y me sorprendió la efectividad del acompañamiento. Siempre fui hijo único y, aunque con el tiempo uno se acostumbra a esa realidad, la pregunta por los propios orígenes sigue estando presente".

También dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares: "A quienes tienen dudas sobre su identidad y están buscando a su familia, les diría que no dejen de intentarlo. En Mendoza contamos con un programa que acompaña este proceso y brinda herramientas para encontrar respuestas. Todos tenemos derecho a saber quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra historia".

El programa de identidad biológica ha logrado 7 reencuentros familiares este año. Foto: Gobierno de Mendoza

Iban al mismo supermercado

La directora de Derechos Humanos de Mendoza, Natalia Alonso, celebró el 7ª reencuentro del año y reveló un detalle particular de la historia: al reconstruir sus recorridos, madre e hijo advirtieron que durante años habían compartido espacios cotidianos -incluso el mismo supermercado- sin conocer el lazo que los unía.

"Este encuentro es posible gracias a la valentía de Carlos, que decidió buscar a su familia biológica, y también a la apertura de su mamá y sus hermanos, que estuvieron dispuestos a conocerlo y recibirlo", sostuvo Alonso.

El Programa de Identidad Biológica funciona en el marco de la Ley 9.182 y atiende cientos de consultas anuales. Quienes deseen averiguar sobre sus orígenes deben cumplir con condiciones básicas: haber nacido en la provincia de Mendoza y no durante el período de la última dictadura cívico-militar (ya que esos casos se canalizan por otro circuito).

Los interesados que reúnan los requisitos acceden a una entrevista confidencial para evaluar el ingreso al programa. Para consultas, la Dirección de Derechos Humanos habilitó la línea telefónica 261 3852076 y el correo electrónico [email protected].