Johana Fernández, que vive en Las Heras, siempre supo que había sido entregada en adopción al nacer por su madre biológica. Esa información fue el punto de partida para intentar reconstruir su historia. Aunque la búsqueda llevaba tiempo, 2025 fue un año especialmente importante.

Estoy muy feliz y encantada de poder estar con mis hermanos. En mi caso, siempre me dijeron que había sido adoptada y por eso quise iniciar la búsqueda. El año pasado, en 2025, fue el período más intenso y el que me permitió abrir el camino para encontrar respuestas Estoy muy feliz y encantada de poder estar con mis hermanos. En mi caso, siempre me dijeron que había sido adoptada y por eso quise iniciar la búsqueda. El año pasado, en 2025, fue el período más intenso y el que me permitió abrir el camino para encontrar respuestas

La historia de María Fernanda Buyuca tiene otro recorrido. Vive en Berazategui, provincia de Buenos Aires, y supo a través de un familiar que sus padres adoptivos no eran sus progenitores biológicos. Su madre biológica la había entregado al nacer en forma ilegal.

Los hermanos durante el primer encuentro, una historia que emociona. Ministerio Público Fiscal

A partir de ese descubrimiento comenzó a buscar a su mamá. Publicó mensajes en redes sociales y fue una persona que encontró esa publicación quien le habló de un programa de Mendoza que podía ayudarla. Así llegó a los organismos provinciales y empezó a transitar el camino para conocer su identidad biológica.

En ese proceso también encontró una publicación de David y se puso en contacto con él. Antes del encuentro de este miércoles ya había viajado a Mendoza para realizarse los estudios genéticos y avanzar con los trámites necesarios.

Conocí el Programa a través de las redes sociales. Había publicado en internet que estaba buscando a mi mamá y alguien me contó que en Mendoza existía un programa que podía ayudarme. Así comencé todo el recorrido Conocí el Programa a través de las redes sociales. Había publicado en internet que estaba buscando a mi mamá y alguien me contó que en Mendoza existía un programa que podía ayudarme. Así comencé todo el recorrido

Y agregó una frase que resume buena parte de lo que significó para ella esta búsqueda: “Siempre sentí en mi interior que algo no cerraba del todo. Ahora ya tengo las respuestas que necesitaba”.

El ADN confirmó el vínculo entre los tres hermanos

Aunque David y María Fernanda habían logrado establecer un contacto previo a través de las redes, todavía faltaba una confirmación que permitiera conocer con certeza el vínculo que los unía. El análisis genético fue determinante para completar esa reconstrucción familiar e incorporar a Johana a la historia.

Las muestras de los 3 fueron analizadas en el Laboratorio de Genética Forense, dependiente del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas del Ministerio Público Fiscal. El cotejo se complementó con información documental y registral aportada por el Programa de Identidad Biológica y el Registro Provincial de Adopción.

Con esta confirmación, Mendoza llegó a las 22 filiaciones oficializadas. Prensa de Gobierno

El resultado permitió confirmar la filiación y concretar este miércoles el encuentro en el 3º piso de Casa de Gobierno. Allí, los 3 pudieron ponerle rostro a una historia familiar que durante años permaneció fragmentada.

“Es un día muy especial. Estoy muy emocionado. Nos queda un camino por delante, porque tanto ellas como yo queríamos que se produjera este encuentro tan esperado. Estoy muy agradecido por el trabajo de todos los organismos que nos acompañaron durante este proceso e hicieron posible este momento”, expresó David.

María Fernanda, por su parte, también dejó un mensaje para quienes atraviesan dudas sobre sus orígenes. Recomendó no tener miedo de buscar respuestas, escuchar las propias inquietudes y contar con acompañamiento emocional durante el proceso.

Ya son 22 las filiaciones confirmadas en Mendoza

Miguel Marino, responsable del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, destacó la articulación entre los distintos organismos y la importancia de contar con muestras genéticas de las 3 personas para reunir la información necesaria y establecer el parentesco.

Con esta confirmación, Mendoza llegó a las 22 filiaciones oficializadas mediante este trabajo conjunto. Además, se trata del 6º encuentro concretado durante 2026 en el marco del programa provincial de búsqueda de orígenes.

El Programa de Identidad Biológica, dependiente de la Dirección de Derechos Humanos, acompaña a personas nacidas en Mendoza que tienen dudas o inquietudes sobre su origen y buscan reconstruir su historia familiar.

En el caso de David, Johana y María Fernanda, la búsqueda permitió algo que durante buena parte de sus vidas parecía impensado: descubrir que no estaban solos en esa historia y encontrarse con 2 hermanos que hasta entonces no sabían que existían.