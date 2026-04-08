Dos hermanos se reencontraron después de más de 50 años: habían sido dados en adopción de niños

marcelo washington programa identidad biologica2 Los hermanos habían sido separados aproximadamente a los 6 y 9 años de edad.

El reencuentro de los hermanos

El encuentro se concretó este miércoles con el acompañamiento del equipo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno y fue un momento emotivo para todos los presentes.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Santiago Suárez, destacó: "Para quienes trabajamos en la gestión pública es muy gratificante ver que las herramientas del Estado permiten estos reencuentros, que transforman la vida de las personas”.

El funcionario invitó a quienes tengan dudas sobre su identidad a acercarse al programa, destacando que cuenta con equipos profesionales para acompañar cada caso.

El programa que acompaña y da respuestas

El Programa de Identidad Biológica, creado por la Ley 9182, es una política pública pionera que tiene como objetivo acompañar a quienes buscan reconstruir su historia de origen y garantizar el derecho a la identidad, un derecho fundamental. El Programa solo contempla a personas nacidas en la Provincia de Mendoza.

Daniela Ciani, integrante del equipo técnico de la Dirección de Derechos Humanos, explicó que “se trata de un programa que acompaña a personas que buscan sus orígenes biológicos. Trabajamos de manera articulada con distintos organismos y siempre con respaldo legal o científico, porque cada paso requiere certeza”

Además, destacó el enfoque humano del proceso: “Es importante que quienes tengan dudas se acerquen sin miedo. Muchas veces aparece la culpa, pero acá no hay culpa: hay un derecho. El derecho a la identidad es el primero que permite construir todos los demás”.

Desde la Dirección remarcaron que cada reencuentro implica un proceso único, acompañado de manera integral por un equipo interdisciplinario.

Dónde consultar en caso de dudas sobre la identidad

Desde el gobierno explicaron que si alguien tiene dudas sobre su identidad o busca a algún familiar, la persona se puede acercar a la Dirección de Derechos Humanos, 5º piso, Cuerpo Central de Casa de Gobierno o a través de [email protected], en instagram @derechoshumanos.mza o llamar al 3852076.