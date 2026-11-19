Una insólita historia ocurrida en México se volvió viral por su inesperado desenlace. Una mujer, cansada de esperar que San Judas Tadeo le consiguiera pareja, decidió meter su imagen al congelador para apurar el milagro y lo que ocurrió después la dejó sin palabras.
Ni las causas imposibles se salvan de una historia de amor: congeló a San Judas Tadeo para conseguir novio y le funcionó
Una mujer decidió meter una imagen de San Judas Tadeo en el freezer como parte de un particular ritual para pedirle que le consiguiera pareja ¡y lo logró!
Congeló a un santo para conseguir novio y este se lo concedió
Dicen que en Tampico una mujer, cansada de esperar que San Judas Tadeo le consiguiera pareja, metió su imagen al congelador para apurar el milagro y como el novio no llegaba, perdió la paciencia y aventó la estatuilla por la ventana.
El objeto terminó golpeando en la cabeza a un joven que pasaba por la calle. Al salir a disculparse, comenzó una conversación que cambió sus vidas: aquel muchacho terminó convirtiéndose en su compañero y, según dicen, ambos llevan 55 años de matrimonio.
San Judas Tadeo: el patrono de las causas difíciles y desesperadas
San Judas Tadeo es conocido como el patrono de las causas difíciles y desesperadas a raíz de una tradición popular y de la historia de su propio nombre. Por un lado, al compartir nombre con Judas Iscariote, el apóstol a quien se adjudica la traición a Jesús, muchos creyentes evitaban invocarlo por temor a confundirlo con el traidor. En los mismos evangelios se procuraba diferenciarlo como Judas, no el Iscariote, o llamarlo únicamente Tadeo para neutralizar esa connotación negativa.
Dado que permaneció en la devoción popular durante mucho tiempo por causa de su nombre, se consolidó la fe de que San Judas Tadeo responde con especial velocidad a quienes acuden a él cuando casi se ha perdido toda esperanza.
La oración tradicional dedicada al apóstol destaca justamente que, tras ser olvidado por muchos, recibe la atribución de auxilio en tribulaciones desesperadas. Por ejemplo, fieles enfrentados a desempleo, enfermedades graves, problemas jurídicos, adicciones o carencias económicas acuden a él como una última línea de defensa para intervenir en aquello que las instancias o instituciones terrenales no logran resolver.
En este caso, en México una mujer usó su imagen para encontrar al amor de su vida.
En pocas palabras
- San Judas Tadeo: una mujer lo congeló para pedirle pareja y el milagro se cumplió.
- Hallazgo insólito: la estatuilla golpeó a un joven que se convirtió en su esposo.
- Devoción popular: el santo es invocado para causas difíciles y desesperadas.