San Judas Tadeo: el patrono de las causas difíciles y desesperadas

San Judas Tadeo es conocido como el patrono de las causas difíciles y desesperadas a raíz de una tradición popular y de la historia de su propio nombre. Por un lado, al compartir nombre con Judas Iscariote, el apóstol a quien se adjudica la traición a Jesús, muchos creyentes evitaban invocarlo por temor a confundirlo con el traidor. En los mismos evangelios se procuraba diferenciarlo como Judas, no el Iscariote, o llamarlo únicamente Tadeo para neutralizar esa connotación negativa.

Dado que permaneció en la devoción popular durante mucho tiempo por causa de su nombre, se consolidó la fe de que San Judas Tadeo responde con especial velocidad a quienes acuden a él cuando casi se ha perdido toda esperanza.

San Judas Tadeo sigue siendo uno de los santos más venerados entre los creyentes católicos mexicanos.

La oración tradicional dedicada al apóstol destaca justamente que, tras ser olvidado por muchos, recibe la atribución de auxilio en tribulaciones desesperadas. Por ejemplo, fieles enfrentados a desempleo, enfermedades graves, problemas jurídicos, adicciones o carencias económicas acuden a él como una última línea de defensa para intervenir en aquello que las instancias o instituciones terrenales no logran resolver.

En este caso, en México una mujer usó su imagen para encontrar al amor de su vida.