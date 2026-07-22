Mendoza restituyó la identidad de dos hermanos que volvieron a abrazarse tras una larga búsqueda

Otro de los encuentros familiares que se concretaron en Mendoza. Foto: gentileza Prensa de Gobierno

El derecho a la identidad

Este representa el cuarto encuentro familiar del año impulsado por el Programa de Identidad Biológica, una política pública creada por la Ley Provincial 9.182, que garantiza el derecho de las personas a conocer su identidad y acceder a su historia biológica.

Cada reencuentro refleja el compromiso de los equipos profesionales que acompañan estos procesos con una mirada humana, respetuosa y confidencial, brindando contención durante cada etapa de la búsqueda. Para el equipo del programa, cada uno de estos encuentros constituye un profundo motivo de orgullo y satisfacción.

Ser testigos del momento en que dos hermanos vuelven a encontrarse, se abrazan y comienzan a reconstruir una historia que el tiempo había interrumpido reafirma el sentido de esta tarea: acompañar procesos que restituyen vínculos, reparan historias y hacen efectivo el derecho a la identidad.

Desde la Dirección de Derechos Humanos se invita a las personas que tengan dudas sobre su identidad biológica o se encuentren en la búsqueda de familiares de origen a acercarse al Programa de Identidad Biológica, donde recibirán asesoramiento, acompañamiento profesional y la contención necesaria durante todo el proceso.