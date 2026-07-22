Mendoza restituyó la identidad de dos hermanos que volvieron a abrazarse tras una larga búsqueda

La Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza logró concretar un nuevo encuentro familiar entre dos hermanos en el contexto del Programa Provincial de Búsqueda Familiar, Identidad Biológica, de Origen y Socioafectivo. Se trata del cuarto en lo que va del 2026. El año pasado se concretaron más de 15.
En esta oportunidad, la protagonista de la búsqueda fue Rosa Miriam Ubieta, quien ingresó al Programa de Identidad Biológica el 23 de octubre de 2025 con el objetivo de encontrar a un familiar biológico y reconstruir su historia de origen.
Tras meses de trabajo interdisciplinario, investigación y articulación institucional y gracias al valioso acompañamiento del Registro Provincial de Huellas Genéticas, fue posible localizar a Juan Alberto Rodríguez, su hermano biológico por parte materna, y se concretó así un nuevo reencuentro entre hermanos.
El derecho a la identidad
Este representa el cuarto encuentro familiar del año impulsado por el Programa de Identidad Biológica, una política pública creada por la Ley Provincial 9.182, que garantiza el derecho de las personas a conocer su identidad y acceder a su historia biológica.
Cada reencuentro refleja el compromiso de los equipos profesionales que acompañan estos procesos con una mirada humana, respetuosa y confidencial, brindando contención durante cada etapa de la búsqueda. Para el equipo del programa, cada uno de estos encuentros constituye un profundo motivo de orgullo y satisfacción.
Ser testigos del momento en que dos hermanos vuelven a encontrarse, se abrazan y comienzan a reconstruir una historia que el tiempo había interrumpido reafirma el sentido de esta tarea: acompañar procesos que restituyen vínculos, reparan historias y hacen efectivo el derecho a la identidad.
Desde la Dirección de Derechos Humanos se invita a las personas que tengan dudas sobre su identidad biológica o se encuentren en la búsqueda de familiares de origen a acercarse al Programa de Identidad Biológica, donde recibirán asesoramiento, acompañamiento profesional y la contención necesaria durante todo el proceso.
En pocas palabras
- Reencuentro familiar: dos hermanos, Rosa Miriam Ubieta y Juan Alberto Rodríguez, se reencontraron gracias al Programa de Identidad Biológica en Mendoza.
- Búsqueda y apoyo: la Dirección de Derechos Humanos facilitó el encuentro tras la inscripción de Ubieta en el programa en el 2025 y el trabajo del Registro de Huellas Genéticas.
- Derecho a la identidad: el programa busca garantizar el derecho a conocer la identidad biológica y reconstruir historias de origen.