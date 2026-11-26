Palmeiras cuadriplica el valor de Estudiantes.

La brecha millonaria entre Palmeiras y Estudiantes frente a las últimas finales de la Copa Libertadores

La superioridad financiera de la institución paulista marca una diferencia rotunda en la previa del partido más importante del año, no solo por el monto global de su plantilla, sino también por su jerarquía individual, ya que Estudiantes cuenta con un único representante dentro de los 15 futbolistas mejor cotizados de la definición.

Pese a esa disparidad, el conjunto rojiblanco carga con la ilusión de todo el fútbol argentino en una final entre equipos de Argentina y Brasil que no se repetía de manera simultánea en ambas competiciones de la Conmebol desde 2017.

En términos acumulados, el duelo decisivo reunirá un valor de mercado conjunto de 300 millones de dólares, una cifra que se ubica casi 22 millones por debajo de la registrada en la final de 2025. De este modo, el partido definitivo de la Copa Libertadores continúa sin superar la barrera histórica de los 330 millones de dólares, un récord que sí se habría alcanzado en caso de que Flamengo hubiera concretado su clasificación frente al equipo argentino.

Sin embargo, el enfrentamiento entre brasileños y argentinos supera los 264,8 millones de dólares que sumaron Atlético Mineiro y Botafogo en la final disputada en 2024. Asimismo, como referencia histórica para el desafío que afronta el conjunto platense, el River Plate campeón de 2018 contaba con un plantel valuado en 82 millones de dólares, una marca superior a los 60,15 millones con los que Estudiantes buscará repetir la hazaña continental.

Estudiantes - Palmeiras es la cuarta final más cara de la historia.

La suma de dos futbolistas de Palmeiras supera el valor de todo el plantel de Estudiantes

En el desglose individual, el futbolista más caro de la definición será Vitor Roque, delantero estrella de Palmeiras cuya ficha asciende a los 41,7 millones de dólares, seguido por su compañero de ataque, el argentino José Manuel López, cotizado en 32,9 millones. Entre ambos atacantes suman 74,6 millones de dólares, un monto que por sí solo supera el valor total de todo el plantel profesional de Estudiantes de La Plata.

El podio de los jugadores más valiosos del cruce lo completa Mauricio, mediocampista nacionalizado paraguayo que integra la plantilla del conjunto brasileño y posee una tasación de 19,8 millones de dólares. De hecho, los nueve futbolistas mejor cotizados del encuentro pertenecen al club paulista, y recién en el décimo puesto aparece el primer representante del Pincha: el defensor Tomás Palacios, valuado en 8,8 millones de dólares, seguido dentro de su equipo por Tiago Palacios con 4,9 millones.

Para dimensionar la magnitud del desafío deportivo que enfrentará el equipo de Alexander Medina, alcanza con observar el mapa financiero de la región: Palmeiras lidera el ranking como el club más valioso de todo el continente sudamericano, mientras que Estudiantes ocupa actualmente el quinto lugar en cotización dentro del fútbol argentino.