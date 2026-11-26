El defensor de Alcorta, Santa Fe, lamentó no poder darle otro título al club pero valoró el esfuerzo del equipo en todas las competencias. "El objetivo que nos habíamos propuesto lastimosamente no lo pudimos conseguir, que era la segunda estrella para el club. Pero nos vamos con la frente en alto de todas las competencias porque los buscamos hasta el final. Este grupo siempre buscó lo mejor para el club hasta el final y hoy fue otra muestra".

En el análisis de la temporada, Sheyko Studer además puntualizó en el segundo semestre, donde la Lepra tuvo mayores dificultades a la hora de imponerse en el campo de juego: "Los detalles, en el segundo semestre, no estuvieron de nuestro lado".