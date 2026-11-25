Homenaje al Vasco Arruabarrena

El DT Rodolfo Arruabarrena fue el primero que pidió que haya mesura en los festejos, pero también tuvo su momento para ser ovacionado por los hinchas.

Unos minutos antes del partido el Vasco salió al campo de juego para recibir una camiseta enmarcada por sus primeros 100 partidos como DT xeneize y el grito fua unánime: "Que de la mano, de Arruabarrena, todos la vuelta vamos a dar..".

El recuerdo de Diego Maradona

En las banderas de La 12 y en la pantalla del estadio hubo lugar para el recuerdo de Diego Maradona a 6 años de su fallecimiento.

El pedido de justicia y el agradecimiento eterno al Diez se mezclaron en la popular de La Bombonera.