Aunque el propio cuerpo técnico de Boca pidió que no haya demasiados festejos antes del partido con Independiente Rivadavia, fue inevitable que sus hinchas y el club de la Ribera celebren la flamante obtención de la Copa Sudamericana.
Aunque el propio técnico de Boca pidió que no haya festejos antes del partido con Independiente Rivadavia, fue inevitable celebrar la flamante obtención de la Copa Sudamericana.
Aunque el propio cuerpo técnico de Boca pidió que no haya demasiados festejos antes del partido con Independiente Rivadavia, fue inevitable que sus hinchas y el club de la Ribera celebren la flamante obtención de la Copa Sudamericana.
El epicentro de los festejos previos al encuentro fue cuando ingresaron los dos equipos y los jugadores de la Lepra hicieron el tradicional pasillo de reconocimiento a los campeones.
Ante la ovación de toda La Bombonera, los jugadores de Boca recibieron el saludo de sus pares de la Lepra mientras en el campo de juego había banderas que recordaban cada uno de los 19 títulos internacionales del club.
El DT Rodolfo Arruabarrena fue el primero que pidió que haya mesura en los festejos, pero también tuvo su momento para ser ovacionado por los hinchas.
Unos minutos antes del partido el Vasco salió al campo de juego para recibir una camiseta enmarcada por sus primeros 100 partidos como DT xeneize y el grito fua unánime: "Que de la mano, de Arruabarrena, todos la vuelta vamos a dar..".
En las banderas de La 12 y en la pantalla del estadio hubo lugar para el recuerdo de Diego Maradona a 6 años de su fallecimiento.
El pedido de justicia y el agradecimiento eterno al Diez se mezclaron en la popular de La Bombonera.