Qué dijo Nico Paz sobre la foto en la que aparecía con la camiseta de Boca

El futbolista hispano-argentino de 22 años le dijo a TNT Sports riéndose: "Eso es de cuando era chiquito. De chiquito me compraban mucho las camisetas".

Acto seguido, reveló la raíz del vínculo con el club de La Ribera: “La mayor parte de mi familia es de Boca”.

Nico Paz nació en Tenerife y se formó deportivamente en España (iniciándose en las inferiores del Real Madrid antes de pasar al Como), por lo que no realizó divisiones inferiores en el fútbol argentino. Sin embargo, su cercanía con la Argentina y con Boca no es nueva: en mayo presenció un encuentro en La Bombonera durante sus vacaciones.

Nico Paz la rompe en el Como.

El mediocampista vive un momento brillante. En la presente temporada registra seis goles y ocho asistencias en 15 partidos con la camiseta del Como, liderando la histórica campaña del equipo italiano en su primera participación en la Champions League. Sus grandes actuaciones lo afianzan cada vez más en la Selección mayor argentina, perfilándose como uno de los nombres llamados a encabezar el futuro de la Albiceleste.