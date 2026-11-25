Barcelona se mantiene en el lote de escoltas con 12 puntos tras golear 4 a 1 al Sabah, en Azerbaiyán, con un doblete del inglés Anthony Gordon, un tanto del alemán Karim Adeyemi y otro del brasileño Gabriel Jesús.

Más relegado, con 8 puntos, está el Bayern Múnich que le ganaba 1 a 0 como visitante al Lille con gol del francés Dayot Upamecano y terminó perdiendo 2 a 1.

Goles de Julián y Lautaro en los triunfos de Atlético de Madrid e Inter

Atlético de Madrid, con un gol de Julián Álvarez quien fue titular y el ingreso de Giuliano Simeone, venció 2 a 0 al Viking de Noruega. El cordobés hizo el segundo tanto del local ya que el primero lo hizo el noruego Alexander Sorloth y con la victoria el Aleti llegó a 7 unidades.

Más arriba, con 9 puntos, está el Inter tras ganarle 2 a 0 al Stuttgart con gol de penal del croata Petar Susic y otro de Lautaro Martínez, quien ingresó en la segunda parte.

Manchester United, dirigido por Mauricio Pochettino y con Lisandro Martínez de titular, perdía 1 a 0 en su visita al Sporting Lisboa, lo dio vuelta en dos minutos con un doblete del portugués Bruno Fernandes y terminó empatando 2 a 2 para llegar también a 7 puntos.

Liverpool, con Alexis Mac Allister ingresando en la parte final, le ganó 3 a 0 de visitante al Brujas para sumarse al lote de equipos con 12 puntos.

Las posiciones de la Champions League

Previamente, Villarreal sumó su segunda victoria en la actual edición de la Champions League al superar por 1 a 0 como visitante al Slavia Praga y en el cierre de la fecha Shakhtar Donetsk perdió de local con Fenerbahçe 1 a 0.