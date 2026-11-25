También opinó sobre la situación de Cristiano Ronaldo, expresando que el portugués merece una despedida digna de la selección de Portugal.

Romário perguntou ao Guardiola como foi treinar Lionel Messi.



Ele falou que a mentalidade dele era muito forte, e comparou a mentalidade e a competitividade de ganhar dele com o do Michael Jordan na série "The Last Dance"



Você vê algum jogador hoje ou daqui a 10 anos com a… pic.twitter.com/3VIoDmXgM5 — Ryan (@ryanspfc7) November 25, 2026

La mentalidad ganadora de Lionel Messi

El técnico del Manchester City describió la mentalidad de Lionel Messi como un factor determinante en su grandeza. Relató que, incluso en los entrenamientos, el delantero mostraba una capacidad para marcar goles y asistir de manera constante, algo que rara vez se veía en otros futbolistas.

"Nunca he visto a un jugador como él, capaz de marcar tres goles y dar tres asistencias cada tres días, con ese nivel de regularidad. Lo hacía en los partidos e incluso en los entrenamientos. En cuatro años no recuerdo que perdiera NI UN SOLO PARTIDO DE FÚTBOL REDUCIDO en los entrenamientos. Creo que lo que lo distingue es su mentalidad. Cuando vi el documental de Michael Jordan, ‘The Last Dance’, Jordan me recordó muchísimo a Messi. Él no estaba ahí para hacerse amigos. Estaba ahí para GANAR, para ser el MEJOR, dijo Guardiola sobre Messi.

En otro tramo de la charla, Pep Guardiola defendió al entrenador del seleccionado brasileño, Carlo Ancelotti, frente a las críticas de Romario. El técnico catalán enfatizó la importancia del tiempo para los entrenadores en selecciones nacionales, reconociendo que, aunque la victoria es crucial, la adaptación a ciclos más cortos de competición requiere paciencia. Guardiola afirmó que sería incapaz de dudar de la capacidad de Ancelotti, a quien considera un líder excepcional en la gestión de grupos y un estratega intuitivo e inteligente.