Berti y Maradona jugando juntos en Boca.

En aquel equipo de Héctor Veira, Alfredo y el Vasco fueron titulares. La formación fue la siguiente: Roberto Abbondanzieri; el peruano Nolberto Solano, Cristian Traverso, Néstor Fabbri, Rodolfo Arruabarrena; Julio César Toresani, Alfredo Berti, Juan Román Riquelme; Diego Maradona; Diego Latorre y Claudio Caniggia. Diego fue capitán con la 10, y Riquelme llevó la 9, empezando a escribir su historia en el Xeneize.

En el partido, Boca abrió el marcador con un remate cruzado de Diego Latorre. Luego, Argentinos Juniors lo empató con un gol de Pablo Gómez. Antes del final de la primera etapa, el Vasco Arruabarrena tuvo un rol fundamental y volvió a poner arriba al local tras una asistencia de chilena de Claudio Caniggia.

En el complemento, Maradona estiró la diferencia de penal, y le gritó el gol al club que lo vio nacer como futbolista. Posteriormente Latorre volvió a convertir, esta vez el 4 a 1 y, finalmente, Líber Vespa descontó para Argentinos Juniors sobre el cierre.

Maradona y Riquelme ya habían jugado juntos en la Bombonera previo a ese partido. Fue el 18 de agosto de 1997, en un amistoso de la Copa de Invierno en el que Boca perdió 3 a 2 con la Universidad Católica de Chile. Sin embargo, aquella tarde frente al Bicho fue distinto: fue la única vez que lo hicieron de manera oficial en un partido. Y Alfredo Berti y Rodolfo Arruabarrena estuvieron allí para contarlo.

Berti vistió los colores de Boca entre el '97 y el 2000. Por su parte, el Vasco lo hizo como jugador entre el '93 y el '96, en una primera etapa surgido de la inferiores; para luego cumplir una segunda etapa entre el '97 y el 2000 donde, justamente, coincidió con Alfredo. Este miércoles se dará el reencuentro en la Bombonera luego de varios años.