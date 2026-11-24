Independiente Rivadavia visita a Boca en La Bombonera

Luego de la derrota en la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata, el equipo comandado por Alfredo Berti volverá a ver acción. La cita será este miércoles, desde las 21, en La Bombonera.

Para este mano a mano con Boca, Independiente Rivadavia tiene una sensible baja. Se trata de José Florentín, quien recibió dos fechas de suspensión tras ver la roja ante Gimnasia en el clásico mendocino.

Alfredo Berti terminará de definir el once titular en las próximas horas. Con el plantel ya instalado en Buenos Aires a la espera del cotejo, el DT ultima detalles.

La Lepra visita a Boca en La Bombonera.

Boca, por su parte, llega en su mejor momento. A días de haber ganado la Tabla Anual y la Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se ilusiona con seguir conquistando títulos.

La idea del Vasco, tal y como anunció en conferencia de prensa, es rotar. Esto teniendo en cuenta el desgaste que arrastran los habituales titulares y la energía que consumieron durante los festejos que culminaron durante la madrugada del lunes.

Leandro Paredes (sufrió una descompensación en Colombia), Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco y Santiago Ascacíbar son los que podrían ir al banco de suplentes ya que vienen con muchos minutos.

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón o Carlos Palacios; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato o Emanuel Gómez Riga, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella o Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi, Tomás Bottari o Leonard Costa, Gonzalo Ríos, Rodrigo Atencio, Matías Fernández, Fabrizio Sartori o Luis Sequeira y Alex Arce.