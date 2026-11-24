Como y Betis son los otros dos equipos con 12 puntos después de haberle ganado al AEK de Grecia y al Slovan Bratislava, respectivamente. Los italianos, con Nizo Paz y Maxi Perrone, batieron 1 a 0 los griegos y los españoles, con Valentín Gómez y sin Giovanni Lo Celso, ganaron 2 a 0 en Eslovaquia con un doblete del colombiano Cucho Hernández.

Empates del Arsenal y del Manchester City

Arsenal, imparable en la Premier, mantuvo su invicto en la Champions League al empatar 1 a 1 en Londres con el Borussia Dortmund. De esta manera los Gunners llegaron a 11 puntos y los germanos a 10 unidades.

También con 10 puntos quedó el Manchester City tras empatar 2 a 2 como local con el Napoli en un partido en el que Enzo Fernández fue titular.

Más abajo, con 9 unidades, quedó el Aston Villa tras perder 1 a 0 en su visita al Galatasaray en la que Emiliano Buendía ingresó sobre el final.

Por último, el Leipzig de Martín Demichelis superó 2 a 1 al Lens, Porto le ganó 1 a 0 al Feyenoord, en Rotterdam, y Bodo Glimt batió por la mínima al LASK Linz de Austria.

Las posiciones de la Champions League

Los partidos de este miércoles en la Champions League