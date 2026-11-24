Real Madrid ganó como local ante el PSV Eindhoven y se mantiene como puntero de la fase liga de la Champions League con 5 victorias en igual cantidad de partidos.
Real Madrid ganó como local ante el PSV Eindhoven y se mantiene como puntero de la fase liga de la Champions League con 5 victorias en 5 partidos
Real Madrid ganó como local ante el PSV Eindhoven y se mantiene como puntero de la fase liga de la Champions League con 5 victorias en igual cantidad de partidos.
El croata Ivan Perisic, de penal, adelanto a la visita en el Bernabéu, pero en el complemento el Madrid lo dio vuelta con tantos del uruguayo Federico Valverde, el inglés Jude Bellingham y el francés Kylian Mbappé.
El Real Madrid aseguró el liderazgo aunque este miércoles puede ser alcanzado por el PSG si es que el bicampeón que tiene 12 puntos le gana como local a la Roma.
Como y Betis son los otros dos equipos con 12 puntos después de haberle ganado al AEK de Grecia y al Slovan Bratislava, respectivamente. Los italianos, con Nizo Paz y Maxi Perrone, batieron 1 a 0 los griegos y los españoles, con Valentín Gómez y sin Giovanni Lo Celso, ganaron 2 a 0 en Eslovaquia con un doblete del colombiano Cucho Hernández.
Arsenal, imparable en la Premier, mantuvo su invicto en la Champions League al empatar 1 a 1 en Londres con el Borussia Dortmund. De esta manera los Gunners llegaron a 11 puntos y los germanos a 10 unidades.
También con 10 puntos quedó el Manchester City tras empatar 2 a 2 como local con el Napoli en un partido en el que Enzo Fernández fue titular.
Más abajo, con 9 unidades, quedó el Aston Villa tras perder 1 a 0 en su visita al Galatasaray en la que Emiliano Buendía ingresó sobre el final.
Por último, el Leipzig de Martín Demichelis superó 2 a 1 al Lens, Porto le ganó 1 a 0 al Feyenoord, en Rotterdam, y Bodo Glimt batió por la mínima al LASK Linz de Austria.
Las posiciones de la Champions League