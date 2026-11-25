La Subdirección de Tarifas del EMOP elaboró estudios separados para el transporte urbano, la media y larga distancia y el Bicitran. La audiencia abrirá una instancia para que los usuarios, las entidades representativas y otros interesados formulen opiniones, observaciones y propuestas sobre esos informes.

Qué relación tiene esta revisión con el precio del boleto

El costo del sistema y la tarifa que abona el pasajero están relacionados, pero son conceptos distintos. El primero expresa los recursos necesarios para prestar el servicio; la segunda es el importe que paga el usuario, mientras la Provincia aporta subsidios para su financiamiento.

Como explicó Diario UNO al cubrir una convocatoria anterior, en diciembre de 2025, el valor del kilómetro recorrido que se reconoce a las empresas incide en el cálculo de la tarifa técnica: la referencia del costo del pasaje sin el subsidio estatal.

Actualmente, el sitio del EMOP informa una tarifa general urbana de $1.680, valor establecido en julio, según informó Diario UNO entonces. La Resolución 4.060 convoca al debate de los costos y no fija un nuevo precio del boleto ni un porcentaje de aumento. Para tener ese dato habrá que esperar.

Cómo inscribirse para la audiencia del transporte

Los interesados deben enviar un correo a [email protected] hasta el 16 de diciembre, con un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico para las comunicaciones del procedimiento.

El EMOP deberá poner a disposición de los participantes los estudios oficiales de costos y establecer los mecanismos para recibir sus observaciones y propuestas. Las presentaciones se incorporarán al expediente y la audiencia deberá quedar registrada en un acta y en soporte digital.

La participación es consultiva: las opiniones no son vinculantes para el organismo. Después de la audiencia, el Directorio deberá valorarlas y fundamentar las decisiones que adopte.

Antes de esa instancia, el Órgano Consultivo del EMOP se reunirá el 10 de diciembre, a las 9, por una plataforma virtual, para considerar los estudios de los tres servicios.