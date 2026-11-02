Mendoza abrió un concurso para comprar colectivos 0 km a GNC destinados al transporte público

La Sociedad de Transporte de Mendoza abrió un concurso público de precios para comprar colectivos 0 km propulsados exclusivamente a gas natural comprimido (GNC). La contratación también incluye el mantenimiento de las unidades, según el aviso publicado este lunes 2 de noviembre en el Boletín Oficial provincial.
La apertura de ofertas está prevista para el lunes 23 de noviembre a las 10.30, en la sala de reuniones de la empresa estatal. Los sobres se recibirán hasta las 10 de ese mismo día en el área de Compras de la STM, en Perú 2592, Ciudad de Mendoza.
Qué establece el concurso de colectivos a GNC
El objeto de la convocatoria comprende tanto la adquisición de colectivos nuevos como su mantenimiento. La condición de propulsión es explícita: las unidades deberán funcionar 100% a GNC.
Se trata de una convocatoria para recibir propuestas, no de una compra ya adjudicada. El aviso no identifica un proveedor seleccionado ni permite fijar una fecha de incorporación de los vehículos al servicio.
Los pliegos se entregan sin costo, de lunes a viernes de 10 a 15, en el área de Compras de la STM. Para consultas se habilitó el correo [email protected].
Los micros a GNC que ya informa la STM
La incorporación de esta tecnología tiene antecedentes en la empresa. En su página institucional del Grupo 100, la STM informa una flota de 20 unidades propulsadas exclusivamente a GNC.
La próxima fecha fijada en la convocatoria es el 23 de noviembre: a las 10 cerrará la recepción de sobres y media hora después comenzará su apertura.
En pocas palabras
- Mendoza abre concurso: la STM busca comprar colectivos 0 km a GNC.
- Ofertas hasta el 23 de noviembre: la recepción de propuestas cierra a las 10.
- Antecedente de GNC: la STM ya cuenta con 20 unidades propulsadas a gas natural.