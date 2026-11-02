Mendoza abrió un concurso para comprar colectivos 0 km a GNC destinados al transporte público

La Sociedad de Transporte de Mendoza busca comprar colectivos 0 Km 100% a GNC. Imagen ilustrativa.

Se trata de una convocatoria para recibir propuestas, no de una compra ya adjudicada. El aviso no identifica un proveedor seleccionado ni permite fijar una fecha de incorporación de los vehículos al servicio.

Los pliegos se entregan sin costo, de lunes a viernes de 10 a 15, en el área de Compras de la STM. Para consultas se habilitó el correo [email protected].

Los micros a GNC que ya informa la STM

La incorporación de esta tecnología tiene antecedentes en la empresa. En su página institucional del Grupo 100, la STM informa una flota de 20 unidades propulsadas exclusivamente a GNC.

La próxima fecha fijada en la convocatoria es el 23 de noviembre: a las 10 cerrará la recepción de sobres y media hora después comenzará su apertura.