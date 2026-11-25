El cruce entre Vélez e Independiente en Liniers será controlado por el árbitro internacional Facundo Tello y Salomé Di Iorio estará en el VAR.

Por último, Pablo Dóvalo será el encargado de dirigir el duelo entre Rosario Central y Barracas Central en el Gigante de Arroyito para ser el juez principal, mientras que Silvio Trucco estará en los mandos del VAR.

Cómo se jugarán los cuartos de final del Torneo Clausura:

Los cuartos de final del Torneo Clausura se jugarían entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, aunque no se han oficializado los días y horarios.

Al igual que en los octavos de final, todos los partidos contarán con alargue y penales en caso de que no puedan definirse en el tiempo reglamentario.

Vélez e Independiente se enfrentarán en Liniers el sábado 28 a partir de las 20:00 hs. El Fortín será local, ya que quedó mejor ubicado en la fase clasificatoria.

Mientras que a las 22:00 jugarán River e Instituto en el Estadio Monumental de Alta Córdoba.

El domingo 29 se enfrentarán Rosario Central contra Barracas desde las 17:45 en el Estadio Gigante de Arroyito. Más tarde, a las 22, Independiente Rivadavia o Boca enfrentarán a Gimnasia de La Plata.