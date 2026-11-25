El 2026 de Independiente Rivadavia, bajo la conducción de Alfredo Berti, finalizó este miércoles con una derrota 2 a 0 en La Bombonera que no empaña una campaña histórica.
El 2026 de Independiente Rivadavia, bajo la conducción de Alfredo Berti, finalizó este miércoles con una derrota en La Bombonera que no empaña una campaña histórica.
El 2026 de Independiente Rivadavia, bajo la conducción de Alfredo Berti, finalizó este miércoles con una derrota 2 a 0 en La Bombonera que no empaña una campaña histórica.
La Lepra debutó este año en la Copa Libertadores alcanzando los octavos de final y se despidió invicto al caer por penales ante Fluminense en los octavos de final.
El conjunto azul también se despidió invicto y por penales en la Copa Argentina, cayó en el tiempo suplementario en la final de la Supercopa Argentina y fue 4to en la tabla anual obteniendo nuevamente el pasaje a la máxima competencia continental a nivel de clubes.
Un año más que positivo para el club del Parque que fue protagonista en todas las competencias que afrontó.
En la temporada 2026 Independiente Rivadavia disputó 47 partidos oficiales: ganó 24, empató 13 y perdió 10.
Desglose por competencia
*Hizo 9 goles en la Copa Libertadores y fue el máximo goleador de esa competencia.