La Lepra debutó este año en la Copa Libertadores alcanzando los octavos de final y se despidió invicto al caer por penales ante Fluminense en los octavos de final.

El camino de Independiente Rivadavia en 2026 terminó en La Bombonera.

El conjunto azul también se despidió invicto y por penales en la Copa Argentina, cayó en el tiempo suplementario en la final de la Supercopa Argentina y fue 4to en la tabla anual obteniendo nuevamente el pasaje a la máxima competencia continental a nivel de clubes.