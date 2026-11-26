La tristeza en el vestuario y el futuro

El pitazo final en La Bombonera no solo decretó la eliminación del certamen local, sino que marcó el cierre formal de un año de intensa exigencia para el plantel azul. El mediocampista no ocultó el impacto emocional que provocó el resultado dentro del vestuario visitante, donde la desilusión se mezcló con la certeza de que varios futbolistas cumplirán sus contratos y dejarán la institución a fin de año.

Sobre el clima posterior al partido, el futbolista remarcó la entrega del equipo ante un rival de jerarquía: "Un poco triste, la verdad que veníamos con la ilusión de ganar. Siempre queremos ganar, pero bueno, nos encontramos con un buen rival e hicimos lo nuestro también. Cuando nos animamos a jugar, jugamos, pero bueno, ahora se termina esto. Muchos se irán, incluso yo creo que ya me queda hasta ahora, hasta diciembre, así que nada, ya veremos lo que pasa y bueno, ahora a descansar."

El fin del préstamo y el deseo de continuar

Uno de los puntos clave del futuro de Sequeira es que su vínculo con la Lepra finaliza en diciembre de 2026, momento en el que vence el contrato de préstamo firmado con Talleres de Córdoba y el jugador aclaró su situación: "Tengo que volver a Talleres, sí, se me termina el préstamo. Pero bueno, siempre tengo ganas de quedarme, pero nada, ya veremos lo que pasa."

De esta manera, la continuidad del volante en la Lepra dependerá de las negociaciones entre los clubes aunque el propio futbolista manifestó su predisposición a seguir vistiendo la camiseta azul.

Los números de Luis Sequeira en su segundo ciclo en la Lepra

Con 23 años Luis Sequeira pudo haber culminado este miércoles su segundo ciclo en Independiente Rivadavia con 555 minutos de juego en 16 encuentros oficiales jugados y sin goles.

Con la camiseta de la Lepra, teniendo en cuenta el ciclo anterior, suma 53 partidos y 3 goles.