Bonifacio no pudo evitar el contacto al darse vuelta, pero José Carreras (VAR) en conjunto con el árbitro principal, Luis Lobo Medina, determinaron que la mano era sancionable y le brindaron el tiro desde los doce pasos al Xeneize para abrir tempranamente el marcador en favor del local.

La patada de Lozano que no le valió la expulsión en Boca.

También en la primera etapa, Álex Arce recibió una tarjeta amarilla por un supuesto contacto fuerte con Leandro Paredes en una pelota en disputa en territorio de Boca. En la toma se percibe que el paraguayo no alcanza a hacer contacto con el 5 del Xeneize pero igual recibe la amonestación por parte del árbitro Lobo Medina. Detrás de la jugada puede verse a Elordi, quien también participa de la acción de juego, pero tampoco llega a impactar al capitán del local. Una falta inexistente sancionada por el juez.

Finalmente, y la más polémica de todas, tiene que ver con el futbolista de Boca, Leandro Lozano. El defensor del Xeneize salió a marcar con vehemencia a Matías Fernández y terminó dándole un patadón a destiempo que le dejó herida la pierna al futbolista de Independiente Rivadavia. En el suelo, el 10 de la Lepra tenía los botines marcados pero José Carreras no llamó desde el VAR y Luis Lobo Medina decidió que no era una falta grave susceptible de tarjeta roja para dejar con 10 a Boca a los 36 minutos del primer tiempo.

Las polémicas debieron haber sido sancionadas de manera adecuada para que se diera un desarrollo saludable -y quizás distinto- del partido. Sin embargo, también es preciso destacar que un Boca favorecido igualmente mostró su jerarquía y terminó imponiendo su calidad futbolística y física por sobre Independiente Rivadavia, sobre todo en el segundo tiempo cuando ya estaban las cartas sobre la mesa.