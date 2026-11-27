Rodrigo Martínez, Juan Martín González y Rodrigo Isgró serán titulares en el segundo cruce entre argentinos y escoceses en este nuevo certamen internacional ya que el 4 de julio, en Córdoba, el conjunto británico se impuso por 47-38 en la primera fecha del campeonato. El referee del encuentro será el francés Pierre Brousset, con Christophe Ridley (Inglaterra) y Luc Ramos (Francia) como sus asistentes.

González será uno de los vicecapitanes y Scelzo pasará a jugar de octavo.

Respecto del equipo que enfrentó a Francia, Felipe Contepomi realizó 6 cambios en el plantel inicial. En los forwards, el pilar formado en Los Tordos Rodrigo Martínez reemplazará al lesionado Boris Wenger. A su vez, Pedro Rubiolo será segunda línea en lugar de Tomás Lavanini, mientras que Joaquín Moro hará lo propio por Facundo Isa, quien fue liberado para estar disponible con su club para volver el domingo con Los Pumas a cerrar la gira con el plantel. Además, Juan Martín Scelzo jugará como octavo (ante Francia había jugado de ala).