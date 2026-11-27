Los Pumas, con 3 mendocinos entre los 15 titulares, cierran el año ante Escocia, este domingo a las 10:10 (hora argentinas), en Twickenham en el marco del Fin de Semana de Finales del Nations Championship 2026.
Los Pumas, con 3 mendocinos entre los 15 titulares, cierran el año ante Escocia, este domingo a las 10:10 (hora argentinas), en Twickenham en el marco del Fin de Semana de Finales del Nations Championship 2026.
Rodrigo Martínez, Juan Martín González y Rodrigo Isgró serán titulares en el segundo cruce entre argentinos y escoceses en este nuevo certamen internacional ya que el 4 de julio, en Córdoba, el conjunto británico se impuso por 47-38 en la primera fecha del campeonato. El referee del encuentro será el francés Pierre Brousset, con Christophe Ridley (Inglaterra) y Luc Ramos (Francia) como sus asistentes.
Respecto del equipo que enfrentó a Francia, Felipe Contepomi realizó 6 cambios en el plantel inicial. En los forwards, el pilar formado en Los Tordos Rodrigo Martínez reemplazará al lesionado Boris Wenger. A su vez, Pedro Rubiolo será segunda línea en lugar de Tomás Lavanini, mientras que Joaquín Moro hará lo propio por Facundo Isa, quien fue liberado para estar disponible con su club para volver el domingo con Los Pumas a cerrar la gira con el plantel. Además, Juan Martín Scelzo jugará como octavo (ante Francia había jugado de ala).
En cuanto a los backs, reaparecerá Gonzalo García en lugar de Simón Benítez Cruz, Faustino Sánchez Valarolo ingresará por Justo Piccardo, quien estará esperando su lugar en el banco de suplentes; y Rodrigo Isgró, en lugar de Bautista Delguy.
Con respecto a los suplentes o finishers, la gran novedad es la inclusión de Tobías Wade, ex integrante de Los Pumas 7s, quien en caso de ingresar hará su debut con el seleccionado argentino.
Suplentes
Viernes 27/11
Sábado 28/11
Domingo 29/11
Todos los partidos se jugarán en el estadio de Twickenham, en Londres, y serán televisados por ESPN y Disney Plus.