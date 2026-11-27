Tras haber sido eliminado por Rosario Central en cuartos de final del Clausura, el Lobo dio por terminado el paso de Darío Franco -luego de que éste mantuviera al club en Primera- y le dio la bienvenida al DT que tuvo como ayudante al actual director deportivo del club, Joaquín Sastre.

Marcogiuseppe junto a Joaquín Sastre en la campaña 2022 en el Lobo.

Luca Marcogiuseppe es el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima

Marcogiuseppe dirigió al Lobo en la temporada 2022 de la Primera Nacional y dejó su huella. Al frente de Gimnasia y Esgrima estuvo durante 38 partidos: ganó 18, empató 14 y perdió 6. El entrerriano le dio su impronta al equipo en aquel entonces y lo hizo protagonista en la categoría una campaña en la que llegó lejos y terminó quedando eliminado en semifinales del Reducido ante Estudiantes de Caseros.