Gimnasia y Esgrima presentó a su nuevo entrenador luego del fin de ciclo de Darío Franco. Se trata de un viejo conocido de la casa que dejó un grato recuerdo allá por la temporada 2022: Luca Marcogiuseppe.
Luca Marcogiuseppe asumió como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima e iniciará su segundo ciclo en el club, esta vez, en Primera División
Gimnasia y Esgrima presentó a su nuevo entrenador luego del fin de ciclo de Darío Franco. Se trata de un viejo conocido de la casa que dejó un grato recuerdo allá por la temporada 2022: Luca Marcogiuseppe.
Tras haber sido eliminado por Rosario Central en cuartos de final del Clausura, el Lobo dio por terminado el paso de Darío Franco -luego de que éste mantuviera al club en Primera- y le dio la bienvenida al DT que tuvo como ayudante al actual director deportivo del club, Joaquín Sastre.
Marcogiuseppe dirigió al Lobo en la temporada 2022 de la Primera Nacional y dejó su huella. Al frente de Gimnasia y Esgrima estuvo durante 38 partidos: ganó 18, empató 14 y perdió 6. El entrerriano le dio su impronta al equipo en aquel entonces y lo hizo protagonista en la categoría una campaña en la que llegó lejos y terminó quedando eliminado en semifinales del Reducido ante Estudiantes de Caseros.
Además, aquel año le ganó el clásico a Independiente Rivadavia en los cuartos de final con el gol de Santiago Solari.
En su trayectoria, Luca Marcogiuseppe fue ayudante de Carlos Tévez en Talleres y de Frank Darío Kudelka en Huracán. Además, trabajó con Ricardo Lavolpe como ayudante en Pyramids FC de Egipto, y con Leonardo Madelón en Unión. En soledad, no solo dirigió a Gimnasia y Esgrima sino que también pasó por Real Pilar, Unión La Calera y Audax Italiano.
En sus redes sociales, Gimnasia le dio la bienvenida a su nuevo DT este viernes al mediodía. "¡Bienvenido nuevamente, Tano!", escribieron desde la institución. "Gimnasia y Esgrima informa que Luca Marcogiuseppe es el nuevo director técnico de nuestro plantel profesional de cara a la temporada 2027", detallaron.