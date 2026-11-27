China y país de la región proyectaron construir uno de los ferrocarriles más ambiciosos de América del Sur. Se trataba de una línea de 468 kilómetros, trenes capaces de alcanzar los 220 kilómetros por hora y una inversión de 7.500 millones de dólares.
China proyectó el primer tren de alta velocidad de América del Sur: iba a recorrer 468 kilómetros, pero terminó abandonado
El sueño de conectar 468 kilómetros con trenes de 220 km/h en Sudamérica, financiado por China, se desmoronó por problemas económicos, culminando en el abandono de la obra y el saqueo de instalaciones.
La obra prometía conectar varias localidades del interior de país de América del Sur, impulsar el transporte de mercancías y transformar la economía de los Llanos. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a funcionar. Lo que debía convertirse en el primer tren de alta velocidad de Sudamérica terminó abandonado, con estaciones inconclusas, vías sin terminar y fábricas desmanteladas.
Un megaproyecto entre China y un país América del Sur
La iniciativa comenzó durante el gobierno de Hugo Chávez. El 30 de julio de 2009, la empresa estatal china China Railway Engineering Corporation (CREC) firmó un contrato con el Instituto de Ferrocarriles del Estado venezolano para construir el tramo Tinaco-Anaco. El recorrido uniría Tinaco, en el estado Cojedes, con Anaco, en Anzoátegui, atravesando localidades del estado Guárico.
El plan contemplaba diez estaciones, una doble vía electrificada y trenes con velocidades de hasta 220 kilómetros por hora. La infraestructura estaba diseñada para transportar alrededor de 5,8 millones de pasajeros y 9,8 millones de toneladas de mercancías al año. La construcción debía completarse en aproximadamente 40 meses, por lo que se esperaba que estuviera operativa en 2012.
El dinero llegó, pero las obras se detuvieron
Los problemas comenzaron mucho antes de la fecha prevista de inauguración. En enero de 2011, los trabajos sufrieron su primera paralización por dificultades financieras y conflictos con los pagos a la empresa constructora.
La situación quedó todavía más clara en 2013, cuando el entonces presidente del Instituto de Ferrocarriles del Estado, Francisco Torrealba, reconoció que Venezuela mantenía una deuda de unos 400 millones de dólares con la compañía china.
En 2014, el propio Ministerio de Transporte reconoció que los problemas financieros y los compromisos pendientes con las empresas contratistas estaban afectando la ejecución del proyecto.
A comienzos de 2015, los directivos chinos abandonaron las instalaciones del proyecto en América del Sur. Lo que quedó fue una infraestructura a medio construir-
En 2016, una investigación de Associated Press mostró el estado de las instalaciones en Zaraza, donde una fábrica vinculada al proyecto había sido saqueada y sus edificios estaban prácticamente abandonados. En algunos sectores, los terrenos donde se esperaba que pasara el tren terminaron convertidos en zonas de pastoreo.
En pocas palabras
- El ferrocarril chino: Un megaproyecto de $7.500 millones de dólares en Venezuela terminó abandonado.
- Paralización y deuda: Obras se detuvieron por problemas financieros y deudas con la empresa constructora china.
- Infraestructura inconclusa: El tren de alta velocidad, prometido para 2012, nunca operó y sus instalaciones quedaron a medio construir.