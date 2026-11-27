El plan contemplaba diez estaciones, una doble vía electrificada y trenes con velocidades de hasta 220 kilómetros por hora. La infraestructura estaba diseñada para transportar alrededor de 5,8 millones de pasajeros y 9,8 millones de toneladas de mercancías al año. La construcción debía completarse en aproximadamente 40 meses, por lo que se esperaba que estuviera operativa en 2012.

El dinero llegó, pero las obras se detuvieron

Los problemas comenzaron mucho antes de la fecha prevista de inauguración. En enero de 2011, los trabajos sufrieron su primera paralización por dificultades financieras y conflictos con los pagos a la empresa constructora.

La situación quedó todavía más clara en 2013, cuando el entonces presidente del Instituto de Ferrocarriles del Estado, Francisco Torrealba, reconoció que Venezuela mantenía una deuda de unos 400 millones de dólares con la compañía china.

En 2014, el propio Ministerio de Transporte reconoció que los problemas financieros y los compromisos pendientes con las empresas contratistas estaban afectando la ejecución del proyecto.

A comienzos de 2015, los directivos chinos abandonaron las instalaciones del proyecto en América del Sur. Lo que quedó fue una infraestructura a medio construir-

En 2016, una investigación de Associated Press mostró el estado de las instalaciones en Zaraza, donde una fábrica vinculada al proyecto había sido saqueada y sus edificios estaban prácticamente abandonados. En algunos sectores, los terrenos donde se esperaba que pasara el tren terminaron convertidos en zonas de pastoreo.