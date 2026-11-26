El conjunto de Avellaneda lo ganaba 2 a 0, el Lobo descontó, tuvo para empatarlo y falló en la definición, hasta que llegó el tercero de los Rojos.

El Rojo se medirá en una de las semifinales ante Boca, que goleó a Vélez por 4 a 0 - el Xeneize jugó como visitante en la Villa Olímpica-.

Así formó Gimnasia y Esgrima

El equipo conducido por Luciano Cipriani presentó a estos titulares: Santiago Roggero; Tiziano De Stéfano, Joaquín Meritello, Matías Domínguez y Thiago Albert; Lautaro Díaz, Martín Úbeda, David Martini y Julián Moya; Luciano Garay y Luciano Videla.

Los once de Independiente de Avellaneda

El Rojo, el equipo conducido por Carlos Matheu, formó con Matías Molina; Fernando Closter, Bautista González, Gonzalo Bordón y Ramiro Martino; Joshua Guillermo Velardez, José Buralli y Tomás Parmo; Santino Viollaz, Thiago Mastrolorenzo y Mathías De Las Carreras.

La gran campaña de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Proyección Clausura 2026

Gimnasia y Esgrima jugó 18 partidos en el Torneo Proyección Clausura 2026 y para clasificarse entre los 8 mejores equipos ganó 9 partidos, empató 5 y perdió 4.

El Lobo cayó ante el Rojo.

Talleres se medirá con River en la otra semifinal

La otra semifinal la disputará Talleres de Córdoba -que derrotó como local a Estudiantes por 2-1- frente a River, que le ganó 2 a 1 a Lanús como visitante. El partido se jugará en Córdoba por la ventaja deportiva, ya que la T finalizó mejor ubicado en la fase regular (fue primero) y el Millonario (3°).

Racing se consagró campeón del Apertura y jugará el Trofeo de Campeones contra el vencedor del Clausura.

Las semifinales del Torneo Proyección Clausura 2026