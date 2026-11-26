El Palmeiras de Abel Ferreira llega tras eliminar a Fluminense también por la vía de los penales.

El Verdão disputará su segunda final consecutiva (perdió ante Flamengo en la pasada edición).

Estudiantes va por su quinta corona y Palmeiras busca la cuarta copa.

Argentina y Brasil llegan empatados en 25 títulos en el historial del torneo. El ganador romperá la paridad y asegurará su pasaje a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes 2029.

El partido contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

Estudiantes no contará con Baltasar Rodríguez por suspensión (fue expulsado ante Flamengo). Palmeiras llega con Paulinho y Ramón Sosa entre algodones.

La probable formación de Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras:

De esta manera, el probable once de Estudiantes de La Plata contra Palmeiras podría ser: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios o Joaquín Correa; Guido Carrillo.