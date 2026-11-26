El próximo sábado a las 17:00 (hora de Argentina), el Estadio Centenario de Montevideo será el escenario de la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil.
Todo lo que hay que saber de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras
El próximo sábado desde las 17 hora Argentina, Estudiantes de La Plata jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras
El partido se podrá ver en vivo por Telefé, Fox Sports y Disney+ Premium.
El 'Pincha', que es conducido por Alexander Cacique Medina, llega tras meter un histórico 'Maracanazo' en semifinales frente a Flamengo de Brasil.
El Palmeiras de Abel Ferreira llega tras eliminar a Fluminense también por la vía de los penales.
El Verdão disputará su segunda final consecutiva (perdió ante Flamengo en la pasada edición).
Estudiantes va por su quinta corona y Palmeiras busca la cuarta copa.
Argentina y Brasil llegan empatados en 25 títulos en el historial del torneo. El ganador romperá la paridad y asegurará su pasaje a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes 2029.
El partido contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.
Estudiantes no contará con Baltasar Rodríguez por suspensión (fue expulsado ante Flamengo). Palmeiras llega con Paulinho y Ramón Sosa entre algodones.
La probable formación de Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras:
De esta manera, el probable once de Estudiantes de La Plata contra Palmeiras podría ser: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios o Joaquín Correa; Guido Carrillo.