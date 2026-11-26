Cuándo se jugará la segunda final del Regional Amateur

El partido de vuelta entre Pacífico de Alvear y Desamparados de San Juan se jugará el próximo domingo 29 de noviembre a las 20.30 en el estadio Héctor Moncada.

El Consejo Federal de AFA dio a conocer la terna arbitral que estará a cargo del encuentro. Lucas Novelli Sanz, oriundo de Tandil, provincia de Buenos Aires, será el árbitro principal. Estará acompañado por Oscar Ariel Bono y Cristian Thomas Pasquetín, ambos de Junín, como asistentes 1 y 2, respectivamente. Melina Mariel Eizaguirre, también de Junín, se desempeñará como cuarta jueza.

El ganador de la Región Cuyo avanzará a una definición interregional, a partido único y en estadio neutral, frente a otro ganador de otra región, donde se definirá a uno de los cuatro ascensos directos al Torneo Federal A 2027.

Cómo se define el ganador de la serie

¿Cómo se define la final entre Pacífico de General Alvear y Sportivo Desamparados? Si al finalizar los 90 minutos de la revancha el marcador global continúa igualado, el clasificado se decide por penales.

El antecedente que vuelve a cruzar a los finalistas Pacífico y Desamparados

Hay un antecedente reciente entre Pacífico y Sportivo Desamparados. Se enfrentaron en la temporada 2024/2025 del Torneo Regional Federal Amateur por una serie definitoria y el equipo sanjuanino accedió a la final del Federal A.