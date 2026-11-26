La familia Casella estuvo en la Liga Nacional de Bowling

Los Casella participaron del certamen 25 aniversario de la Liga Nacional de Bowling en Tandil -que se realiza desde el sábado 20 de noviembre hasta el 28- formando parte de la Federación Cuyana de Mendoza.

Participan 100 jugadores provenientes de diferentes puntos del país. Además de Mendoza figuran Catamarca, La Pampa, Córdoba, San Juan, distintas localidades de la provincia de Buenos Aires (Lobería, Gesell, Necochea, Mar del Plata, Pringles, Tres Arroyos, Olavarría, Tandil, Morón, Quilmes) y dos Entidades de CABA.

Todos los años a mediados de Noviembre se realizan dos Campeonatos Nacionales de Bowling.

El lugar donde se realizan estas competencias está Palotes, en la Ciudad de Tandil, sede de los Campeonatos por contar con una bolera con 12 pistas, acorde para el desarrollo del juego. Fueron declarados de Interés Municipal, legislativo y Turístico.

Las modalidades que se disputan son Sextetos Caballeros, Tríos Caballeros, Parejas Caballeros, Parejas Damas, Senior Caballeros, Senior Damas e Individuales Caballeros y Damas.

Los mendocinos participaron de la Liga Nacional de Bowling.

Forman parte del campeonato numerosos campeones argentinos, como Patricia Mondría, Alfredo Casella de la Federación Cuyana, Sonia Sorú de Mar del Plata, Miguel Ceillán de Miramar, Clara Rivero de Morón, Javier Godoy de Lobería, Alberto Guillén de Huinca Renancó, Jonatan Heroles de Gesell, Cristian La Fico de San Justo, Franco Scarfone de Quilmes.

Dentro de este Campeonato se disputó la Copa Aniversario de la Liga Argentina de Bowling por cumplir sus 25 años de fundación. Fue ganada por la Entidad, Club Libertad de Mar del Plata, en una competencia mixta (dos caballeros y una dama) participando todas las Entidades en un sistema de juego, partido y revancha con eliminación.

La Liga Argentina de Bowling declarada por la Inspección General de Justicia como autoridad máxima en regular palos chicos en el país, está afiliada a la Confederación Argentina de Deportes, manteniendo su regularidad legal en cuanto a requisitos que se solicitan a todas las Asociaciones Civiles y es reconocida por diferentes municipios, secretarías deportivas, adhesión de Secretaría de Deportes de Nación.