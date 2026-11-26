Según el SMN, el área puede registrar lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Los fenómenos pueden estar acompañados por abundante precipitación en períodos cortos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Los valores de lluvia acumulada se estiman entre 20 y 40 milímetros, aunque pueden superarse de manera puntual.

Despejado y con temperaturas bajo cero en la cordillera

El túnel internacional se encuentra habilitado 24 horas. En la zona de Las Cuevas está despejado y muy frío.

En alta montaña, el pronóstico de Meteored anticipa jornadas sin precipitaciones y con predominio de sol. Este jueves 26 se esperaba una máxima de 2°C y una mínima de -8°C. Para el viernes 27, el panorama se mantiene despejado, con 1°C de máxima y -7°C de mínima.

Durante el sábado 28 y el domingo 29 aparecen algunos intervalos de nubosidad, aunque sin lluvias ni nevadas previstas. Las temperaturas máximas rondan los 2°C y 3°C, mientras que las mínimas llegan a -7°C el sábado y -6°C el domingo.

En cuanto a la circulación internacional, el Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos. El paso Pehuenche también se encuentra abierto, con horario de circulación de 8 a 20.