Mendoza tiene este jueves 26 de noviembre una alerta meteorológica por tormentas que alcanza a buena parte del territorio provincial. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) incluye al Gran Mendoza, sectores del sur provincial, el Valle de Uco y valle de Luján de Cuyo, con fenómenos previstos para la tarde y la noche.
Rige alerta meteorológica por tormentas en casi toda la provincia excepto en el noreste y cordillera
Gran parte de Mendoza se verá afectada por lluvias, en alta montaña está despejado, y el túnel internacional abierto 24 horas. Las temperaturas son muy bajas
Mientras tanto, en la cordillera de los Andes se mantiene un panorama completamente diferente. El tiempo continúa estable, con cielo despejado durante casi todo el fin de semana, sin pronóstico de nevadas y temperaturas bajo cero en distintos sectores de alta montaña.
Qué zonas de Mendoza están bajo alerta amarilla por tormentas
La advertencia comprende a Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y parte de Las Heras, además de General Alvear, Malargüe y San Rafael, sin incluir las zonas cordilleranas. También alcanza al Valle de Uco y a Luján de Cuyo, fuera del sector de cordillera.
Según el SMN, el área puede registrar lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Los fenómenos pueden estar acompañados por abundante precipitación en períodos cortos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Los valores de lluvia acumulada se estiman entre 20 y 40 milímetros, aunque pueden superarse de manera puntual.
Despejado y con temperaturas bajo cero en la cordillera
En alta montaña, el pronóstico de Meteored anticipa jornadas sin precipitaciones y con predominio de sol. Este jueves 26 se esperaba una máxima de 2°C y una mínima de -8°C. Para el viernes 27, el panorama se mantiene despejado, con 1°C de máxima y -7°C de mínima.
Durante el sábado 28 y el domingo 29 aparecen algunos intervalos de nubosidad, aunque sin lluvias ni nevadas previstas. Las temperaturas máximas rondan los 2°C y 3°C, mientras que las mínimas llegan a -7°C el sábado y -6°C el domingo.
En cuanto a la circulación internacional, el Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos. El paso Pehuenche también se encuentra abierto, con horario de circulación de 8 a 20.
En pocas palabras
- Alerta por tormentas: Mendoza, excepto el noreste y cordillera, bajo alerta meteorológica por tormentas y lluvias.
- Pronóstico de montaña: La cordillera presenta cielo despejado, temperaturas bajo cero y sin pronóstico de nevadas.
- Paso internacional: El túnel de Cristo Redentor se mantiene abierto las 24 horas y el paso Pehuenche de 8 a 20.