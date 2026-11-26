Se terminó el ciclo de Diego Martínez en Huracán

Diego Martínez dejó de ser el entrenador de Huracán de común acuerdo. El DT concluyó su segunda etapa al frente del Globo tras la eliminación en el Torneo Clausura y no haber alcanzado la clasificación a las copas internacionales.

Martínez cerró su segundo ciclo al frente del Globo con 37 partidos dirigidos durante 2026, un balance de 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Logró dos triunfos en los clásicos frente a San Lorenzo y las victorias ante Boca, River y Racing, pero no logró cumplir con los principales objetivos deportivos.

Diego Martínez se fue de Huracán.

El Globo finalizó en el puesto 15 de la Tabla Anual y se quedó sin pasaje a los torneos internacionales por segundo año consecutivo. En el balance global de sus dos etapas en la institución, Martínez dirigió 60 encuentros, con un saldo de 25 victorias, 14 empates y 21 derrotas

"Después de una reunión entre Abel Poza y Diego Martínez, se decidió de común acuerdo interrumpir el vínculo que lo unía con el club", informó Huracán en sus canales oficiales.

Así Martínez quedó como principal candidato para llegar a Tigre, que terminó el torneo con Juan Carlos Blengio como técnico interino, luego de la salida de Diego Dabove en octubre.

Tras confirmarse la salida del entrenador, la comisión directiva ya trabaja en la búsqueda de un sucesor para encarar los compromisos futbolísticos del próximo año.