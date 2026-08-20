El Torneo Regional Amateur dio el primer paso para la temporada 2026 con el armado y difusión del fixture para todas las regiones del certamen de la quinta categoría del fútbol argentino, donde participan 12 equipos de Mendoza en la Zona Cuyo.
Los 12 equipos mendocinos ya conocen el fixture del Torneo Regional Amateur del Consejo Federal de Fútbol
El Consejo Federal de Fútbol dio a conocer el fixture y modalidad de competencia 2026 del Torneo regional Amateur donde participan 12 equipos locales
Los equipos mendocinos integran tres grupos de cuatro participantes de la Zona Cuyo. En la Zona 1 están tres conjuntos de la Liga Sanrafaelina y uno de la Alvearense. La Zona 2 la integran tres clubes del Valle de Uco y uno de Malargüe; y la Zona 3: Atlético Argentino y Atlético Palmira, de la Liga Mendocina; y tres equipos de la Liga Rivadaviense.
El Torneo Regional del Consejo Federal de Fútbol se disputa para las regiones Norte, Centro, Cuyo, Pampeana Sur, Patagonia, Litoral Norte y Litoral Sur. Con respecto a la Pampeana Norte, aún no fue confeccionado el fixture. Este certamen ofrece 4 ascensos al Federal A y varias plazas para el flamante Torneo Argentino del Interior que comenzará en Abril de 2027.
Fixture de la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur
Zona 1
(Sport Club Pacífico -Liga Alvearense-; Sport Club Quiroga, Deportivo Goudge y Huracán de San Rafael -Liga Sanrafaelina-)
1ra. Fecha - 30/08/2026
- GOUDGE vs. HURACÁN
- PACÍFICO vs. QUIROGA
2da. fecha - 06/09/2026
QUIROGA vs. GOUDGE
HURACÁN vs. PACÍFICO
3ra. Fecha - 13/09/2026
GOUDGE vs. PACÍFICO
QUIROGA vs. HURACÁN
4ª Fecha -20/09/2026
- HURACÁN vs. GOUDGE
- QUIROGA vs. PACÍFICO
5ta. Fecha - 27/09/2026
- GOUDGE vs. QUIROGA
- PACÍFICO vs. HURACÁN
6ta. fecha - 04/10/26
- PACÍFICO vs. GOUDGE
- HURACÁN vs. QUIROGA
ZONA 2
(Club Sportivo La Consulta y Sport Club San Carlos -Liga de Eugenio Bustos-; Club Vialidad Nacional y Deportivo Malargüe -Liga Malargüina-)
1ra. Fecha - 30/08/2026
- SAN CARLOS vs. LA CONSULTA
- VIALIDAD NACIO. vs. D. MALARGUE
2da. fecha - 06/09/2026
- D. MALARGUE vs. SAN CARLOS
- LA CONSULTA vs. VIALIDAD NACIO.
3ra. Fecha - 13/09/2026
- SAN CARLOS vs. VIALIDAD NACIO.
- D. MALARGUE vs. LA CONSULTA
4ta. fecha - 20/09/2026
- LA CONSULTA vs. SAN CARLOS
- D. MALARGUE vs. VIALIDAD NACIO.
5ta. Fecha - 27/09/2026
- SAN CARLOS vs. D. MALARGUE
- VIALIDAD NACIO. vs. LA CONSULTA
6ta. fecha - 04/10/26
- VIALIDAD NACIO. vs. SAN CARLOS
- LA CONSULTA vs. D. MALARGUE
ZONA 3
(Atlético Argentino y Atlético Palmira -Liga Mendocina-; Club Montecaseros y Club La Libertad -Liga Rivadaviense-)
1ra. Fecha - 30/08/2026
- MONTECASEROS vs. LIBERTAD
- ARGENTINO vs. PALMIRA
2da. fecha - 06/09/2026
- PALMIRA vs. MONTECASEROS
- LIBERTAD vs. ARGENTINO
3ra. Fecha - 13/09/2026
- MONTECASEROS vs. ARGENTINO
- PALMIRA vs. LIBERTAD
4ta. fecha - 20/09/2026
- LIBERTAD vs. MONTECASEROS
- PALMIRA vs. ARGENTINO
5ta. Fecha - 27/09/2026
- MONTECASEROS vs. PALMIRA
- ARGENTINO vs. LIBERTAD
6ta. fecha - 04/10/26
- ARGENTINO vs. MONTECASEROS
- LIBERTAD vs. PALMIRA
Cómo se disputa el Torneo Regional Amateur y otorga ascensos
El campeonato tiene cinco rondas y una Etapa Final y se jugará de la siguiente forma:
Primera Ronda: Está integrada por SEIS (6) zonas, cuatro zonas de cuatro (4) clubes cada una y dos zonas de tres (3) clubes cada una. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican en forma directa a la Tercera Ronda los clubes ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por cuatro clubes cada (Total 4). Clasifican a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes cada una y los clubes ubicados en el primer lugar y segundo lugar de las zonas integradas por tres clubes cada (Total 8).
Segunda Ronda: Está integrada por los ocho (8) clubes clasificados de la Primera Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los cuatro (4) ganadores clasifican a la tercera ronda.
Tercera Ronda: Está integrada por los cuatro (4) clubes clasificados en forma directa de la Primera Ronda y por los cuatro (4) ganadores de la Segunda Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.
Cuarta Ronda: Está integrada por los cuatro (4) clubes clasificados de la Tercera Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los dos (2) ganadores clasifican a la Quinta Ronda.
Quinta Ronda: Estará integrada por los dos (2) clubes clasificados de la Cuarta Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.
El perdedor se adjudica el derecho a participar en el torneo argentino del interior. El ganador se adjudica en derecho a participar en la etapa final.
Etapa final: (1ª fecha – 20-12-2026): Estará integrada por los ganadores de cada región deportiva (ocho [8] clubes).
Se disputará por eliminación directa a un solo partido en estadio neutral.-
En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.
Los enfrentamientos serán establecidos por el Consejo Federal. Los cuatro (4) clubes ganadores ascienden al torneo federal a 2027. Los cuatro (4) clubes perdedores se adjudican al derecho a participar del Torneo Argentino del Interior.
En pocas palabras
- Torneo Regional Amateur: El Consejo Federal de Fútbol presentó el fixture y la modalidad de competencia 2026.
- Participación Mendocina: Doce equipos de Mendoza competirán divididos en tres zonas de cuatro equipos.
- Ascensos y Plazas: El certamen otorga 4 ascensos al Federal A y plazas para el Torneo Argentino del Interior 2027.