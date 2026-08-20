Los 12 equipos mendocinos ya conocen el fixture del Torneo Regional Amateur del Consejo Federal de Fútbol

Fixture de la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur

Huracán de San Rafael se ha reforzado con notables figuras y es gran candidato en el Torneo Regional Amateur 2026.

Zona 1

(Sport Club Pacífico -Liga Alvearense-; Sport Club Quiroga, Deportivo Goudge y Huracán de San Rafael -Liga Sanrafaelina-)

1ra. Fecha - 30/08/2026

GOUDGE vs. HURACÁN

PACÍFICO vs. QUIROGA

2da. fecha - 06/09/2026

QUIROGA vs. GOUDGE

HURACÁN vs. PACÍFICO

3ra. Fecha - 13/09/2026

GOUDGE vs. PACÍFICO

QUIROGA vs. HURACÁN

4ª Fecha -20/09/2026

HURACÁN vs. GOUDGE

QUIROGA vs. PACÍFICO

5ta. Fecha - 27/09/2026

GOUDGE vs. QUIROGA

PACÍFICO vs. HURACÁN

6ta. fecha - 04/10/26

PACÍFICO vs. GOUDGE

HURACÁN vs. QUIROGA

ZONA 2

(Club Sportivo La Consulta y Sport Club San Carlos -Liga de Eugenio Bustos-; Club Vialidad Nacional y Deportivo Malargüe -Liga Malargüina-)

1ra. Fecha - 30/08/2026

SAN CARLOS vs. LA CONSULTA

VIALIDAD NACIO. vs. D. MALARGUE

2da. fecha - 06/09/2026

D. MALARGUE vs. SAN CARLOS

LA CONSULTA vs. VIALIDAD NACIO.

3ra. Fecha - 13/09/2026

SAN CARLOS vs. VIALIDAD NACIO.

D. MALARGUE vs. LA CONSULTA

4ta. fecha - 20/09/2026

LA CONSULTA vs. SAN CARLOS

D. MALARGUE vs. VIALIDAD NACIO.

5ta. Fecha - 27/09/2026

SAN CARLOS vs. D. MALARGUE

VIALIDAD NACIO. vs. LA CONSULTA

6ta. fecha - 04/10/26

VIALIDAD NACIO. vs. SAN CARLOS

LA CONSULTA vs. D. MALARGUE

Atlético Palmira es el otro representante de la Liga Mendocina de Fútbol en este torneo del Consejo Federal de Fútbol.

ZONA 3

(Atlético Argentino y Atlético Palmira -Liga Mendocina-; Club Montecaseros y Club La Libertad -Liga Rivadaviense-)

1ra. Fecha - 30/08/2026

MONTECASEROS vs. LIBERTAD

ARGENTINO vs. PALMIRA

2da. fecha - 06/09/2026

PALMIRA vs. MONTECASEROS

LIBERTAD vs. ARGENTINO

3ra. Fecha - 13/09/2026

MONTECASEROS vs. ARGENTINO

PALMIRA vs. LIBERTAD

4ta. fecha - 20/09/2026

LIBERTAD vs. MONTECASEROS

PALMIRA vs. ARGENTINO

5ta. Fecha - 27/09/2026

MONTECASEROS vs. PALMIRA

ARGENTINO vs. LIBERTAD

6ta. fecha - 04/10/26

ARGENTINO vs. MONTECASEROS

LIBERTAD vs. PALMIRA

Cómo se disputa el Torneo Regional Amateur y otorga ascensos

El campeonato tiene cinco rondas y una Etapa Final y se jugará de la siguiente forma:

Primera Ronda: Está integrada por SEIS (6) zonas, cuatro zonas de cuatro (4) clubes cada una y dos zonas de tres (3) clubes cada una. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican en forma directa a la Tercera Ronda los clubes ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por cuatro clubes cada (Total 4). Clasifican a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes cada una y los clubes ubicados en el primer lugar y segundo lugar de las zonas integradas por tres clubes cada (Total 8).

Segunda Ronda: Está integrada por los ocho (8) clubes clasificados de la Primera Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los cuatro (4) ganadores clasifican a la tercera ronda.

Tercera Ronda: Está integrada por los cuatro (4) clubes clasificados en forma directa de la Primera Ronda y por los cuatro (4) ganadores de la Segunda Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Cuarta Ronda: Está integrada por los cuatro (4) clubes clasificados de la Tercera Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los dos (2) ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

Quinta Ronda: Estará integrada por los dos (2) clubes clasificados de la Cuarta Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

El perdedor se adjudica el derecho a participar en el torneo argentino del interior. El ganador se adjudica en derecho a participar en la etapa final.

Etapa final: (1ª fecha – 20-12-2026): Estará integrada por los ganadores de cada región deportiva (ocho [8] clubes).

Se disputará por eliminación directa a un solo partido en estadio neutral.-

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.

Los enfrentamientos serán establecidos por el Consejo Federal. Los cuatro (4) clubes ganadores ascienden al torneo federal a 2027. Los cuatro (4) clubes perdedores se adjudican al derecho a participar del Torneo Argentino del Interior.