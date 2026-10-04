Lo perdía, pero sobre el final Godoy Cruz lo dio vuelta y venció a Los Andes en un partido épico en el Gambarte

Godoy Cruz ganó un partido épico frente a Los Andes y se ilusiona con el primer puesto de su zona

Los primeros minutos del encuentro tuvieron inicialmente dominio de balón de Los Andes, pero la primera situación clara del partido tuvo Godoy Cruz. Desde un córner en área propia nació una contra en los pies de Vicente Poggi. El uruguayo habilitó a Santiago Martínez para que éste hiciera lo que mejor sabe hacer, encarar al área y rematar. El disparo impactó con fuerza en un defensor del Milrayitas e impidió la ventaja del Expreso.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Godoy Cruz, de nuevo con la velocidad de Martínez, pisó el área de Los Andes y habilitó a Poggi, en devolución de favores, para que el uruguayo buscara concretar la chance con Pino. El delantero remató y el disparo se fue cerca del ángulo izquierdo del arquero López.

El Tomba volvió a llegar con los mismos intérpretes a los 25 minutos. Una doble tapada del arquero López a Martínez y Cairus impidió nuevamente que el Tomba se pusiera arriba en el marcador.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

El segundo tiempo arrancó con la misma tónica. Godoy Cruz nuevamente fue el protagonista de una jugada de gol con Poggi pisando el área por derecha, habilitando a Martín Pino. El goleador del Expreso no agarró bien la pelota y disparó mal con el arco de frente. Un defensor de Los Andes alcanzó a despejarla cerca de la línea.

Pese al dominio del local, a los 6 minutos del complemento, Mario Galeano encaró en tres cuartos y sacó un remate que venció las manos de Strumia para poner en ventaja a la visita. El ex Tomba pidió disculpas al público del Expreso por haber nacido futbolísticamente ne la casa bodeguera.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Los minutos fueron pasando y Godoy Cruz fue a buscarlo con desesperación. Los Andes se paró de contra y cercó el fondo impidiendo la igualdad del local.

Vicente Poggi tuvo un tiro de pelota parada que despejó el arquero López al córner en una situación clara que tuvo el equipo de Pablo De Muner por igualar.

Cuando parecía que Godoy Cruz iba a quedarse sin nada en casa, apareció Axel Rodríguez para terminar de empujar una pelota que pasó por muchas piernas en el área rival y pasó la valla de López para marcar el gol de la igualdad.

Sobre el final, a los 46 minutos, apareció Martín Pino para sentenciar la historia y que Godoy Cruz ganara un partido épico, en el que sufrió pero logró sostener su fortaleza en el Gambarte y quedarse con los tres puntos.

El próximo compromiso será ante All Boys, en condición de visitante el próximo 12 de octubre.