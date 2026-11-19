La FP1 había comenzado con una lluvia incesante, que se fue acrecentando durante los 60 minutos que duró la sesión. Los pilotos salieron de a poco a probar, con velocidades moderadas y sin necesidad de marcar tiempos.

Colapinto llega en un muy flojo momento debido a que arrastra una sequía de 6 fechas sin sumar puntos. La seguidilla inició en Azerbaiyán y se extendió en los Grandes Premios de Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

La actividad en Las Vegas continuará con las siguientes dos sesiones de entrenamiento este viernes a la una de la madrugada y a las 21:30.

El sábado será clave, ya que a la una de la madrugada los pilotos tendrán la clasificación, y el domingo a la misma hora se llevará a cabo la carrera.

El Gran Premio de Las Vegas llega con el título definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien arrasó a bordo de su Mercedes y se consagró como el campeón más joven de la historia con solo 20 años.

Además, Mercedes ya tiene asegurado el título en el campeonato de constructores, donde le saca casi 150 puntos a su escolta, que es Ferrari.

Cronograma y horarios del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 1:00

Práctica libre 3: 21:30

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 1:00

Domingo 22 de noviembre:

Carrera: 1:00

Televisa Fox Sports y Disney Plus.