Alejandro Vigil reclamó mejoras para el sector.

En esa línea, el enólogo cuestionó la falta de políticas de Estado integrales para sostener la actividad turística en la provincia, señalando que Mendoza ha perdido terreno frente a la competitividad que muestran los destinos chilenos. Según su perspectiva, la dependencia exclusiva de la oportunidad cambiaria resulta insuficiente si no se implementan medidas de alivio fiscal -como modificaciones en las contribuciones patronales o devoluciones de IVA- "y si no se resuelven los problemas crónicos de conectividad aérea", tema por el que viene bregando desde hace años.

A esto sumó un fuerte reproche hacia la desinversión pública en los caminos del vino, ironizando sobre el deplorable estado de tramos como la calle Cobos, en Luján de Cuyo, cuyas trazas asemejan a "un escenario de guerra" pese a rodear a bodegas de jerarquía internacional que atraen a visitantes de todo el mundo.

El reconocimiento en Santiago y la vigencia del modelo enogastronómico

Hacia el cierre de la charla con el conductor Andrés Gabrielli, el referente vitivinícola se refirió a su presencia en Santiago de Chile en el marco de la premiación de los Latin America's 50 Best Restaurants (evento con sede en la bodega Concha y Toro), donde los logros recientes de bodegas como Catena Zapata continúan posicionando a la región en lo más alto del mapa mundial.

Para Vigil, el verdadero motor diferencial de Mendoza radica en la sólida alianza construida entre la vitivinicultura de excelencia y la gastronomía de alto nivel, un proceso de maduración de largo plazo que demuestra que el potencial mendocino sigue intacto a pesar de las falencias estructurales y de las cuentas pendientes que la política local aún debe resolver.

La antesala de la Chachingo Wine Fair en Casa Vigil

En paralelo a sus cuestionamientos sobre la coyuntura, Vigil celebró el crecimiento sostenido de la Chachingo Wine Fair, el festival creado hace una década para acercar el vino desde una perspectiva social y cultural descontracturada, que tendrá su octava parada de la temporada este jueves 19 y viernes 20 de noviembre en Casa Vigil (Videla Aranda 7008, Chachingo, Maipú).

El Chachingo Wine Fair se realizará en Casa Vigil los días 19 y 20 de noviembre con más de 55 bodegas.

El encuentro reunirá a más de 55 bodegas de todo el país en stands atendidos por sus propios productores, con un cupo limitado de 500 entradas por jornada (disponibles a través de EntradaWeb a un valor de $45.000, incluyendo degustación y opción de traslado mediante el Bus Vitivinícola).

La propuesta se completará con la gastronomía local y una grilla artística que incluirá el show de covers de The Rolling Stones a cargo de la banda mendocina Stone Willy’s durante la noche del jueves, y el espectáculo de stand up sobre astrología y vino de Joe Fernández el viernes.