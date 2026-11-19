"A estos autos no les gusta mucho el asfalto frío porque los neumáticos fríos no van bien, no sirven para el grip, así que vamos a ver cómo se va desarrollando", agregó. "Creo que acá será una historia diferente así que necesitamos entender un poco cómo funciona el auto. Normalmente nos quejamos del calor, así que ojalá nos ayude".
La visión de Alpine para 2027
Por otra parte, Franco Colapinto brindó detalles sobre el Alpine de la temporada 2027 donde ya probó algunos aspectos del mismo en el simulador. "Probamos algunas cosas. Creo que es muy difícil decir cuánto vamos a mejorar en comparación con los demás. Siempre es una incógnita. Quizá nosotros demos un paso muy grande, pero tal vez los demás den uno todavía mayor. Así que realmente no sabés qué tan grande es el paso que está dando cada uno".
"Creo que, en el primer año de un reglamento, normalmente el salto es bastante grande. Encontrás muchas cosas, solucionás muchos problemas que antes se habían corregido con actualizaciones, pero que podés solucionar adecuadamente al año siguiente con un paquete diferente. Así que tengo muchas ganas de que llegue. Creo que va a ser un buen auto y espero que nos permita volver a la pelea y estar más cerca de los primeros puestos", completó el argentino.
El cronograma y horarios del GP de Las Vegas de Fórmula 1
Jueves 19 de noviembre
Viernes 20 de noviembre
- Práctica libre 2: 1:00
- Práctica libre 3: 21:30
Sábado 21 de noviembre
Domingo 22 de noviembre