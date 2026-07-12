Atlético Argentino venció a Gimnasia y es campeón del Torneo Apertura de la Liga Mendocina

La definición entre el Boli y el Lobo se disputó en el estadio Mauricio Serra de Argentino debido a que la Academia terminó mejor ubicada en la tabla general e Isaías Guzmán, a los 26’ del primer tiempo, fue el autor del gol.

Foto: Martín Pravata/UNO

Atlético Argentino venía de eliminar en semifinales a Huracán Las Heras y el Lobo a Leonardo Murialdo, respectivamente, pero en la final el Boli fue superior, ganó en forma justificada el certamen y hubo fiesta en San José para celebrar un nuevo campeonato ya que en 2025 ganó el título anual.