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Atlético Argentino venció a Gimnasia y es campeón del Torneo Apertura de la Liga Mendocina

En su cancha, Atlético Argentino le ganó a Gimnasia y Esgrima en la final y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mendocina de Fútbol.

Por UNO
Argentino es campeón del Apertura.

Argentino es campeón del Apertura.

Foto: Martín Pravata/UNO

Atlético Argentino le ganó 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima en la final y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mendocina de Fútbol.

La definición entre el Boli y el Lobo se disputó en el estadio Mauricio Serra de Argentino debido a que la Academia terminó mejor ubicada en la tabla general e Isaías Guzmán, a los 26’ del primer tiempo, fue el autor del gol.

Atlético Argentino venía de eliminar en semifinales a Huracán Las Heras y el Lobo a Leonardo Murialdo, respectivamente, pero en la final el Boli fue superior, ganó en forma justificada el certamen y hubo fiesta en San José para celebrar un nuevo campeonato ya que en 2025 ganó el título anual.

Los campeones. dirigidos por Matías Liguti, formaron con Diego Atencio; Luciano Villarroel, Ivo Rodríguez, Jorge Espíndola y Franco Goroli, Yonathan Zanettini, Lucas Coronel y Juan Vera; Julián Monassa, Isaías Guzmán y Luciano Villalobos.

Los títulos oficiales del Atlético Argentino en la Liga Mendocina

  • 1934 (como Nacional Football Club)
  • 1941, 1942 y 1943 (bajo el nombre Nacional-Vélez Sarsfield-Pacífico)
  • 1948, 1959, 1995, 1996 y 2025.
  • Además, el Boli llegó a 5 títulos de media temporada (torneos Apertura o Clausura) obtenidos en 1987, 1996, 2023, 2025 y 2026

Postales del Boli campeón del Apertura 2026

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