Atlético Argentino venció a Gimnasia y es campeón del Torneo Apertura de la Liga Mendocina

Atlético Argentino le ganó 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima en la final y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mendocina de Fútbol.
En su cancha, Atlético Argentino le ganó a Gimnasia y Esgrima en la final y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mendocina de Fútbol.
Atlético Argentino le ganó 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima en la final y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mendocina de Fútbol.
La definición entre el Boli y el Lobo se disputó en el estadio Mauricio Serra de Argentino debido a que la Academia terminó mejor ubicada en la tabla general e Isaías Guzmán, a los 26’ del primer tiempo, fue el autor del gol.
Atlético Argentino venía de eliminar en semifinales a Huracán Las Heras y el Lobo a Leonardo Murialdo, respectivamente, pero en la final el Boli fue superior, ganó en forma justificada el certamen y hubo fiesta en San José para celebrar un nuevo campeonato ya que en 2025 ganó el título anual.
Los campeones. dirigidos por Matías Liguti, formaron con Diego Atencio; Luciano Villarroel, Ivo Rodríguez, Jorge Espíndola y Franco Goroli, Yonathan Zanettini, Lucas Coronel y Juan Vera; Julián Monassa, Isaías Guzmán y Luciano Villalobos.