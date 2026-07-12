Huracán Las Heras ganó como visitante frente a Deportivo Rincón e irá por la clasificación en el Torneo Federal A

Huracán Las Heras logró un triunfazo de visitante ante Deportivo Rincón, como visitante, y se ilusiona con la clasificación a la Zona Campeonato del Torneo Federal A.
Huracán Las Heras logró un triunfazo de visitante ante Deportivo Rincón, como visitante, y se ilusiona con la clasificación a la Zona Campeonato del Torneo Federal A
Huracán Las Heras logró un triunfazo de visitante ante Deportivo Rincón, como visitante, y se ilusiona con la clasificación a la Zona Campeonato del Torneo Federal A.
El encuentro se jugó en el estadio Elías Moisés Gómez, con el arbitraje del cordobés César Ceballo, y el gol lo marcó el delantero Alejandro Toledo, de penal, a los 32’ del segundo tiempo.
El Globo venía de vencer a Costa Brava como local, logró su segunda victoria seguida y a solo una fecha del final se ilusiona con clasificar ya que el conjunto dirigido por Pablo Jofré suma 22 unidades y se ubica 4to en zona de clasificación debido a una campaña de 6 triunfos, 4 empates y 4 derrotas.
En la fecha 18, última de la fase regular, Huracán Las Heras recibirá a FADEP en un partido clave.
Huracán Las Heras formó con Franco Agüero, Matías Dieli, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Juan Aguilar; Facundo Romero, Iván Sandoval, Emiliano Bogado y Fernando Cortés; Juan Bonet y Joel Lucero.