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Torneo Federal A

Huracán Las Heras ganó como visitante frente a Deportivo Rincón e irá por la clasificación en el Torneo Federal A

Huracán Las Heras logró un triunfazo de visitante ante Deportivo Rincón, como visitante, y se ilusiona con la clasificación a la Zona Campeonato del Torneo Federal A

Por UNO
Huracán Las Heras tiene un pie en la Zona Campeonato.

Huracán Las Heras tiene un pie en la Zona Campeonato.

Huracán Las Heras logró un triunfazo de visitante ante Deportivo Rincón, como visitante, y se ilusiona con la clasificación a la Zona Campeonato del Torneo Federal A.

El encuentro se jugó en el estadio Elías Moisés Gómez, con el arbitraje del cordobés César Ceballo, y el gol lo marcó el delantero Alejandro Toledo, de penal, a los 32’ del segundo tiempo.

Huracán Las Heras se trajo 3 puntos de su viaje a Neuquén.

Huracán Las Heras se trajo 3 puntos de su viaje a Neuquén.

El Globo venía de vencer a Costa Brava como local, logró su segunda victoria seguida y a solo una fecha del final se ilusiona con clasificar ya que el conjunto dirigido por Pablo Jofré suma 22 unidades y se ubica 4to en zona de clasificación debido a una campaña de 6 triunfos, 4 empates y 4 derrotas.

En la fecha 18, última de la fase regular, Huracán Las Heras recibirá a FADEP en un partido clave.

Huracán Las Heras formó con Franco Agüero, Matías Dieli, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Juan Aguilar; Facundo Romero, Iván Sandoval, Emiliano Bogado y Fernando Cortés; Juan Bonet y Joel Lucero.

Las posiciones del Grupo C del Torneo Federal A

  • Cipolletti 25
  • Argentino 22
  • Atenas 22
  • Huracán Las Heras 22
  • FADEP 20
  • Costa Brava 18
  • San Martín 18
  • Juventud Unida 16
  • Deportivo Rincón 16

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