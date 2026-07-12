Sheyko Studer, capitán y héroe de la victoria de Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

Empezó el segundo semestre e Independiente Rivadavia mantuvo la costumbre de ganar, y en gran parte lo hizo por el trabajo de Sheyko Studer, capitán y figura de la Lepra.
Independiente Rivadavia mantuvo la costumbre de ganar, y en gran parte lo hizo por el trabajo de Sheyko Studer
Empezó el segundo semestre e Independiente Rivadavia mantuvo la costumbre de ganar, y en gran parte lo hizo por el trabajo de Sheyko Studer, capitán y figura de la Lepra.
Sin Villa y con Arce de suplente, el defensor nacido en Alcorta llevó la cinta de capitán y coronó su buena actuación salvando una pelota en la línea de gol, de manera espectacular.
"Fue un partido duro, cerrado, entre dos equipos que nos conocemos mucho", reconoció el futbolista de 23 años que desde hace rato tiene un lugar protagónico en el gran presente del conjunto azul.
"Siempre es clave empezar con el pie derecho y ahora tenemos que poner la cabeza en la final que tenemos que jugar en 10 días y es muy importante para todos", agregó en referencia a la definición de la Supercopa Argentina, frente a Estudiantes de La Plata, que la Lepra jugará el próximo martes 21 de julio a las 18, otra vez en cancha de Belgrano de Córdoba.
"Son jugadas soñadas. Uno siempre piensa 'ojalá me toque sacar una pelota en la línea' y hoy me tocó", dijo con una emoción similar a los delanteros cuando convierten un gol.
Studer ocupó el rol de capitán y figura de Independiente Rivadavia, muchas veces reservado para Sebastián Villa, y no pudo evitar referirse al pase del colombiano a Boca.
"Somos un grupo muy fuerte, cada adversidad que nos tocó afrontar lo hicimos de la mejor manera y ahora sabemos que a Sebastián (Villa) le toca dar un paso en su carrera y estamos contentos por él", indicó.