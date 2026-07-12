Sheyko Studer, capitán y héroe de la victoria de Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

"Siempre es clave empezar con el pie derecho y ahora tenemos que poner la cabeza en la final que tenemos que jugar en 10 días y es muy importante para todos", agregó en referencia a la definición de la Supercopa Argentina, frente a Estudiantes de La Plata, que la Lepra jugará el próximo martes 21 de julio a las 18, otra vez en cancha de Belgrano de Córdoba.

"Son jugadas soñadas. Uno siempre piensa 'ojalá me toque sacar una pelota en la línea' y hoy me tocó", dijo con una emoción similar a los delanteros cuando convierten un gol.

Studer y la salida de Sebastián Villa

Studer ocupó el rol de capitán y figura de Independiente Rivadavia, muchas veces reservado para Sebastián Villa, y no pudo evitar referirse al pase del colombiano a Boca.

"Somos un grupo muy fuerte, cada adversidad que nos tocó afrontar lo hicimos de la mejor manera y ahora sabemos que a Sebastián (Villa) le toca dar un paso en su carrera y estamos contentos por él", indicó.