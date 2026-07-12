Qué diferencia tiene la crema de leche para batir con la crema de leche para cocinar

¿Qué diferencias tienen la crema de leche para cocinar y la crema para batir?

La crema de leche es un alimento que se elabora con leche, a partir de la grasa o nata de la misma. Es un alimento espeso, amarillento y rico en nutrientes.

Este producto se usa muchísimo en la cocina para preparar salsas, rellenos y recetas dulces. Es uno de los productos de la leche que sí o sí se tiene que elaborar con procesos mecánicos de separación de la leche entera; no se puede elaborar artificialmente desde cero.

La crema es la paret grasa o la nata de la leche.

La crema de leche se obtiene al colocar la leche cruda en una separadora centrífuga, donde los glóbulos de grasa se separan y se agrupan en el centro. Esta grasa es la crema.

En el mercado existen dos variedades con diferencias marcadas: la crema de batir y la crema de cocinar. La diferencia principal entre ambas está en el contenido de materia grasa, lo cual hace posible que una de ellas se pueda batir hasta montar.

La crema para batir tiene entre un 35% y un 40% de grasa. Esto permite retener el aire para montar y batir a punto chantilly. La crema para cocinar tiene menos grasa y está estabilizada para soportar el calor sin cortarse.

Diferencias: ¿para qué se usa cada crema de leche?

Además de diferencias de composición, la crema de leche de batir y la de cocinar se usan para cosas diferentes.

La crema de batir se usa en recetas dulces para montar rellenos con chantilly. También sirve para cocinar, pero hay que tener cuidado con calentarla de más.

La crema de cocinar se usa en recetas saladas y se puede calentar sin que se corte.

La crema de cocinar, a diferencia de la de batir, no se puede montar por su baja grasa. Aunque lo intentes, nunca va a tomar cuerpo. Se usa para pastas, canelones o lasañas.