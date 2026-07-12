Federal A: FADEP y el Atlético San Martín no se sacaron ventajas en el choque de equipos mendocinos

FADEP y el Atlético San Martín igualaron sin goles este domingo por la 17ma fecha y penúltima de la fase regular de la Zona 3 de la segunda ronda del Torneo Federal A.
FADEP y el Atlético San Martín empataron este domingo por la 17ma fecha y penúltima de la fase regular de la Zona 3 de la segunda ronda del Federal A
FADEP y el Atlético San Martín igualaron sin goles este domingo por la 17ma fecha y penúltima de la fase regular de la Zona 3 de la segunda ronda del Torneo Federal A.
El choque de conjuntos mendocinos se jugó en el el predio de Russell bajo el arbitraje del cordobés Leandro Sosa.
El partido fue entretenido, donde en la primera etapa el Chacarero generó las mejores situaciones de gol y le faltó contundencia.
En los últimos cuarenta y cinco minutos el cotejo fue mas parejo.
FADEP venía de vencer por 3 a 1 como visitante a Atenas de Río Cuarto y está cuarto en la tabla con 20 puntos con 4 triunfos, 8 empates y 3 derrotas. Se ubica en zona de clasificación a una fecha del final
Atlético Club San Martín venía de superar por 1 a 0 a Deportivo Rincón como local y está 7mo con 18 puntos.
El equipo dirigido por Alejandro Abaurre lleva 4 triunfos, 6 empates y cinco derrotas.
Los dos elencos mendocinos están luchando por acceder a la siguiente instancia. Del primero al cuarto clasifican a la etapa Campeonato, y del quinto al noveno van a la etapa Reválida. FADEP se ubica 4to y San Martín 7mo a una fecha del final.
Por la fecha 18 y última de la fase regular, FADEP será visitante ante Huracán Las Heras y el Atlético San Martín será local frente a Argentino de Monte Maíz.
La síntesis:
FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Iribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; José Méndez, Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y Lautaro Taboada; Matías Persia. DT: Diego Pozo.
Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentino Caro, Matías Contreras, Mauro Maidana y Mateo Zapata; Exequiel Batistella, Pedro Velázquez, Iván Paz y Damián Arce, Joaquín León, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre.
Cambios: PT: 36’ Ricardo Herensperger por Damián Arce (ASM), 14’ Uriel Gizzi y Brian Zabaleta por Méndez y Kalinski (F), 15’ Agustín Ferro y Juan Mazzolo por Batistella y León (ASM), 26’ Pablo Dellarole y Matías Navarro por Tonetto y Taboada (F), 36’ Diego González por Paz (ASM) y 38’ Gonzalo Klusener por Persia (F).
Estadio: Predio de FADEP.
Árbitro: Leandro Sosa.