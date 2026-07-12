Federal A: FADEP y el Atlético San Martín no se sacaron ventajas en el choque de equipos mendocinos

En los últimos cuarenta y cinco minutos el cotejo fue mas parejo.

FADEP venía de vencer por 3 a 1 como visitante a Atenas de Río Cuarto y está cuarto en la tabla con 20 puntos con 4 triunfos, 8 empates y 3 derrotas. Se ubica en zona de clasificación a una fecha del final

Atlético Club San Martín venía de superar por 1 a 0 a Deportivo Rincón como local y está 7mo con 18 puntos.

El equipo dirigido por Alejandro Abaurre lleva 4 triunfos, 6 empates y cinco derrotas.

Los dos elencos mendocinos están luchando por acceder a la siguiente instancia. Del primero al cuarto clasifican a la etapa Campeonato, y del quinto al noveno van a la etapa Reválida. FADEP se ubica 4to y San Martín 7mo a una fecha del final.

Lo que viene para FADEP y el Atlético San Martín

Por la fecha 18 y última de la fase regular, FADEP será visitante ante Huracán Las Heras y el Atlético San Martín será local frente a Argentino de Monte Maíz.

La síntesis:

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Iribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; José Méndez, Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y Lautaro Taboada; Matías Persia. DT: Diego Pozo.

Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentino Caro, Matías Contreras, Mauro Maidana y Mateo Zapata; Exequiel Batistella, Pedro Velázquez, Iván Paz y Damián Arce, Joaquín León, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre.

Cambios: PT: 36’ Ricardo Herensperger por Damián Arce (ASM), 14’ Uriel Gizzi y Brian Zabaleta por Méndez y Kalinski (F), 15’ Agustín Ferro y Juan Mazzolo por Batistella y León (ASM), 26’ Pablo Dellarole y Matías Navarro por Tonetto y Taboada (F), 36’ Diego González por Paz (ASM) y 38’ Gonzalo Klusener por Persia (F).

Estadio: Predio de FADEP.

Árbitro: Leandro Sosa.