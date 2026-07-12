Araña violinista: cómo reconocerla fácilmente y el error que no debes cometer si te pica

Otro rasgo distintivo, aunque difícil de ver sin una lupa, es que tiene solo seis ojos distribuidos en pares, a diferencia de la mayoría de las arañas que tienen ocho.

Las acciones mencionadas anteriormente no solo aceleran la destrucción del tejido celular por el efecto del veneno necrótico, sino que además facilitan infecciones bacterianas graves.

Tampoco se debe perder tiempo esperando a ver si aparecen síntomas mayores: el veneno de la araña violinista actúa rápido y de manera silenciosa durante las primeras horas.

Qué hacer ante una picadura

La recomendación de los especialistas médicos es tajante. Lo primero es mantener la calma y lavar la zona con agua y jabón. Se puede aplicar hielo local para retrasar la absorción del veneno, pero la prioridad absoluta es asistir de inmediato al centro de salud.

Si es posible, y sin correr riesgos, se debe capturar a la araña en un frasco para que los toxicólogos puedan identificarlo y administrar el suero específico de forma certera.