Tras la polémica caída ante el Xeneize, uno de los que alzó la voz fue Fabrizio Sartori. El delantero del Azul, una de las figuras del equipo a lo largo del año, se mostró dolido por el resultado obtenido y lamentó no haberle podido dar una alegría a la gente.

La palabra de Fabrizio Sartori tras la eliminación de Independiente Rivadavia

Antes de subirse al colectivo, Fabrizio Sartori expresó sus emociones: "Muy triste por el resultado. Sinceramente no estoy en condiciones de analizar hoy lo que fue el año. Terminar de esta manera es un golpe durísimo para todos".