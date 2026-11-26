Con la derrota ante Boca en La Bombonera, Independiente Rivadavia quedó eliminado de los octavos de final del torneo Clausura. De esta manera, la Lepra le bajó la persiana a una temporada intensa en la que peleó en todos los frentes.
Fabrizio Sartori habló tras la polémica eliminación. El delantero lamentó el resultado y aseguró: "Terminar de esta manera es un golpe durísimo para todos"
Con la derrota ante Boca en La Bombonera, Independiente Rivadavia quedó eliminado de los octavos de final del torneo Clausura. De esta manera, la Lepra le bajó la persiana a una temporada intensa en la que peleó en todos los frentes.
Tras la polémica caída ante el Xeneize, uno de los que alzó la voz fue Fabrizio Sartori. El delantero del Azul, una de las figuras del equipo a lo largo del año, se mostró dolido por el resultado obtenido y lamentó no haberle podido dar una alegría a la gente.
Antes de subirse al colectivo, Fabrizio Sartori expresó sus emociones: "Muy triste por el resultado. Sinceramente no estoy en condiciones de analizar hoy lo que fue el año. Terminar de esta manera es un golpe durísimo para todos".
"Seguramente con el tiempo, y un poco más tranquilos, probablemente nos demos cuenta y estemos orgullosos del año que hicimos", añadió el delantaro de Independiente Rivadavia post eliminación.
El Azul peleó en todos los frentes pero, lamentablemente, no pudo bordar la segunda estrella a su escudo. Sobre esta situación, el delantero soltó: "Hoy la sensación que me queda es de mucha bronca y tristeza por no darle esta alegría a la gente".
Para finalizar, Sartori sentenció: "Esto es así. El fútbol nunca es lineal. Por eso en este momento me cuesta hablar y hacer un análisis. Por momentos siento que fue muy bueno, pero viendo este resultado me queda una sensación amarga".